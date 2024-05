Công an tạm giữ 4 nghi phạm đánh 1 thanh niên tử vong ở quán hủ tiếu Long An

Tối 15/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước (tỉnh Long An) cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng Võ Hồng Sơn (45 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), Lê Tấn Quốc (35 tuổi), Nguyễn Thành Trung (32 tuổi) và Nguyễn Hoàng Thuận (26 tuổi cùng ngụ huyện Cần Đước, Long An) để điều tra làm rõ hành vi gây thương tích dẫn đến một thanh niên tử vong.

Đối tượng liên quan trong vụ đánh chết người trong quán hủ tiếu. Ảnh: CACC

Khoảng 23 giờ, ngày 9/5, nhóm 4 đối tượng ghé tiệm hủ tiếu ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước để ăn tối.

Trong lúc ngồi ăn, bàn bên cạnh có anh Võ Hoài An (32 tuổi, ngu ấp Nhà Dài, xã Tân Lân, huyện Cần Đước), một lúc sau đó hai bên cự cãi nhau chuyện nhìn nhau qua lại.

Lập tức, 4 đối tượng cùng đứng dậy lao vào dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào đầu, cơ thể của anh An. Bị đánh chấn thương nhưng nạn nhấn vẫn đi về nhà.

Sáng 10/5, anh An có biểu hiện khó thở được gia đình đưa bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, tuy nhiên do đa chấn thương nạn nhân tử vong. Kết luận của bác sĩ, bệnh nhân chết do bị tổn thương não.

Liên tục trong 2 ngày (11 và 12/5), Công an huyện Cần Đước phối hợp Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tập trung điều tra truy xét xác định đối tượng Sơn, Quốc, Trung và Thuận liên quan vụ án mạng nên triệu tập lấy lời khai, sau đó thừa nhận hành vi đánh nạn nhân tại quán ăn.