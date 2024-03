Quảng Ninh: Mâu thuẫn trong sinh hoạt, đối tượng dùng tuýp sắt đánh chết người tình

Thông tin từ UBND TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), vào hồi 10 giờ 12 phút ngày 5/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà Đồng Xuân Điệp (khu 9, phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí) phát hiện 1 phụ nữ tử vong trong tư thế nằm trên giường, vùng đầu có nhiều vết thương, chảy nhiều máu.

Dùng tuýp sắt đánh chết người tình ở Uông Bí, Quảng Ninh. Trong ảnh là ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Uông Bí

Nạn nhân được xác định là chị B.T.D (SN 1979, trú tại khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, TP.Uông Bí), hiện nay ở tại khu 1, phường Quang Trung, TP.Uông Bí.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND TP.Uông Bí đã chỉ đạo lực lượng Công an TP.Uông Bí triển khai xác minh vụ việc. Qua thông tin thu thập, Công an TP.Uông Bí xác định nghi phạm là Đồng Xuân Điệp (SN 1974, trú tại khu 9, phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ được Đồng Xuân Điệp khi đối tượng đang lẩn trốn trong bụi cây tại đường liên khu vào chùa Phổ Am (phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí). Thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ trên người đối tượng 1 con dao nhọn.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Điệp khai nhận, Điệp và chị B.T.D có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng.

Khoảng 2 giờ ngày 5/3, do mâu thuẫn sinh hoạt, Điệp đã dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu chị B.T.D. Thấy chị B.T.D nằm bất động, chảy nhiều máu, Điệp đã dùng xe máy bỏ trốn. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 16, khu 7, phường Bắc Sơn, đối tượng bị ngã xe nên lẩn trốn vào bụi cây.

Đối tượng Đồng Xuân Điệp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, là đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy của Công an TP.Uông Bí. Đối tượng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an TP.Uông Bí đang tiếp tục điều tra, làm rõ.