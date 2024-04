Công an tìm nữ sinh lớp 6 bị mất tích bí ẩn sau giờ tan học ở Long An Công an đang phối hợp tìm nữ sinh lớp 6 bị mất tích bí ẩn sau giờ tan học ở Long An

Tan học, mẹ chưa kịp đón về nhà, nữ sinh lớp 6 đã lên xe đạp điện của một cô gái rồi mất tung tích. Công an xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) và nhà trường đang phối hợp truy tìm.