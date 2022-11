Công an tìm thanh niên gây tai nạn khiến một cô gái bị thương nặng, trốn khỏi hiện trường

Hiện trường vụ tại nạn do một nam thanh niên cầm lái đi chiều ngược lại va chạm với cô gái Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2004), sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Ảnh: CACC

Chiều 5/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31/10 tại trước số 40A Trường Sa, phường 17 khiến một cô gái nhập viện trong tình trạng thương tích nặng.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 31/10. Thời điểm trên, xe máy BKS 59V2-18207 do Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2004, ngụ Bình Phước) điều khiển lưu thông trên đường Trường Sa hướng từ Điện Biên Phủ về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khi đến trước số 40A Trường Sa thì xảy ra va chạm với xe máy không rõ biển số do một thanh niên điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Tai nạn khiến Nhi bị thương nặng, nhập viện cấp cứu. Trong khi đó, nam thanh niên còn lại trong tai nạn đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Để phục vụ công tác điều tra, Đội CSGT-TT Công an quận Bình Thạnh thông báo tìm nam thanh niên có liên quan đến vụ tai nạn trên. Yêu cầu đến Đội CSGT-TT Công an quận Bình Thạnh (28 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24) gặp Trung tá Đinh Thanh Tâm – SĐT: 0903.837.350 để giải quyết. Sau 30 ngày, nếu các bên liên quan không liên hệ, Cơ quan Công an sẽ giải quyết theo quy định.