Công an tỉnh An Giang nhận 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/10, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ đã đến và làm việc tại Công an tỉnh An Giang về công tác cán bộ và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh An Giang.



Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bích Kim)

Là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thời gian Công an tỉnh An Giang đã ra sức tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Kết quả, trong đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 4 này, Công an tỉnh An Giang đã xử lý hình sự 10 vụ/11 đối tượng vi phạm trong công tác phòng chống dịch; tình hình phạm pháp hình sự xảy ra 152 vụ giảm 15,08% so với cùng kỳ; triệt xóa 1.905 tụ điểm tệ nạn xã hội; phát hiện bắt giữ 1.174 vụ buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm liên quan 542 đối tượng…

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Công an TP.Long Xuyên và trung tá Nguyễn Thành Cương, cán bộ phòng an ninh đối ngoại, Công an tỉnh An Giang. (Ảnh: Bích Kim)

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao vai trò, vị trí, những hy sinh và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

"Những nỗ lực của Công an tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã trở thành hình mẫu cho Công an các đơn vị địa phương. Đặc biệt là công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch của Công an tỉnh An Giang khi thành lập các lực lượng truy vết 4 cấp, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng đã nhanh hơn dịch và đánh chặn dịch"- Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nhận xét.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao tặng 1.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên cho Công an tỉnh An Giang. (Ảnh: Bích Kim)

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.