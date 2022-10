Công an tỉnh Bình Dương ra mắt tổ tuần tra đặc biệt, trấn áp các loại tội phạm

Sáng 31/10, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt (Tổ 171). Nhiệm vụ Tổ 171 là thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ gắn với tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát, chốt chặn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật và của ngành.



Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại lễ ra quân.

Tại buổi lẽ, đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, tình hình trật tự an toàn xã hội trong 9 tháng đầu năm 2022 cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông giảm mạnh về số vụ và số người bị thương (giảm 56,97% số vụ và giảm 66,96% số người bị thương so với năm 2019).

Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm 1,07% so với cùng kỳ năm 2019 (trước khi dịch Covid-19 bùng phát).

Tuy nhiên, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương cho hay, số người chết do tai nạn giao thông còn ở mức cao, tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông còn xảy ra nhiều.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: BT

Lực lượng tham gia buổi lễ. Ảnh: BT

Nhiệm vụ của tổ 171 Công an Bình Dương là tuần tra, kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: BT

Chó nghiệp vụ được huy động để tuần tra. Ảnh: BT

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp, nổi lên tình hình "tội phạm đường phố", trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản gia tăng; tình trạng băng nhóm thanh thiếu niên càn quấy chống người thi hành công vụ, băng nhóm tụ tập dùng hung khí gây rối trật tự công cộng, gây thương tích trên nhiều tuyến, địa bàn, đã gây bất an cho người dân.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã ra quyết định thành lập 5 tổ 171 để tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, công an các địa phương thành lập 1 tổ tương tự.