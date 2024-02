Công an tỉnh Hòa Bình điều động 9 vị trí cán bộ chỉ huy

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao quyết định và chúc mừng 9 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh được điều động. Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình.