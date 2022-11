Công an tỉnh Khánh Hoà có tân Phó Giám đốc 45 tuổi

Ngày 1/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Khắc Toàn (Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà); ông Nguyễn Tấn Tuân (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng (phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại tá Trần Minh Trúc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Trần Minh Trúc - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hoà, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1/11/2022.

Đồng thời, đại tá Nguyễn Thế Hùng cũng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm cho ông Trần Minh Trúc từ thượng tá lên đại tá.

Được biết, đại tá Trần Minh Trúc sinh năm 1977, trước đó làm Trưởng phòng Ngoại tuyến. Tháng 8/2021 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hoà.