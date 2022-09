Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đẩy nhanh điều tra các vụ án diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Xử lý nhiều vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương

Tại Hội nghị sơ kết công tác công an quý III và 9 tháng đầu năm 2022, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tình hình, kết quả công tác công an quý III và 9 tháng đầu năm 2022.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, so với 9 tháng đầu năm 2019 (trước khi xảy ra dịch Covid-19) số vụ phạm tội giảm 18,68%, so với 9 tháng đầu năm 2021 giảm 2,68%. Đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đấu tranh, xử lý nhiều vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ, khen ngợi; triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án…



Riêng trong quý III/2022, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 9.204 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt, xử lý 17.599 đối tượng; triệt phá 155 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.122 vụ, 5.614 đối tượng cờ bạc. Đã phát hiện 6.694 vụ, 10.066 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 106,9kg heroin, 530,77kg và 747.693 viên ma túy tổng hợp, 92,68kg cần sa. Điều tra xử lý 89 vụ buôn lậu, 187 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 38 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả...

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm đối với hoạt động của các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, các chợ, trung tâm thương mại. Đồng thời, tăng cường các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến các xe kinh doanh vận tải; triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Trong quý III/2022 đã xử lý 724.274 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 1.190 tỷ đồng, tạm giữ 182.827 phương tiện.

Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 và Quyết định 10695 của Bộ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực; trong 9 tháng đầu năm đã cung cấp 192 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, 09/11 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nhiều dịch vụ công đã tiếp cận, đi vào cuộc sống của người dân. Nhiều tấm gương tập thể, cán bộ, chiến sĩ CAND dũng cảm, hy sinh, không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ngợi khen, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người CAND…

Tổng rà soát các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã có những chỉ đạo trực tiếp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông...

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, đặc biệt là công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với các khâu tiếp nhận, thẩm duyệt, nghiệm thu, cấp phép về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổng rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; kiểm tra với cả những cơ sở đang xin tạm dừng hoạt động. Kiên quyết rút giấy phép an ninh, trật tự, kiến nghị rút giấy phép đối với các cơ sở không đủ điều kiện, không có ngoại lệ.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị, công an các địa phương chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền địa phương tích cực tham gia chỉ đạo đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; từng cán bộ đảng viên phải chấp hành an toàn giao thông, không can thiệp vào hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm giao thông. Công an các đơn vị, địa phương tập trung duy trì các kết quả đạt được sau thực hiện các đợt cao điểm, tránh tình trạng sau cao điểm mọi việc lại trở lại như cũ.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, công tác trọng tâm quý IV/2022, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ giao Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong quý IV/2022. Chủ động tham mưu Bộ những chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác cần tập trung triển khai trong thời gian cuối năm 2022 và năm 2023 để đảm bảo tính liên tục, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác công an.



Chủ động triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu trọng điểm các dịp lễ, tết; chỉ đạo lực lượng và công an cơ sở tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự...

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh góp phần giảm vững 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng; tiếp tục giải quyết vấn đề người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục xác định quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ, nhất là những vấn đề mấu chốt để hoàn thành mục tiêu năm 2022, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.