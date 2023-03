Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã dành thời gian trao đổi với PV Báo NTNN/Điện tử Dân Việt về thông tin ban đầu của vụ án và khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không có vùng cấm trong vụ việc này.



Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Dân Việt

Mở đầu cuộc chia sẻ Đại tá Phạm Hải Đăng cảm ơn Báo điện tử Dân Việt đã giúp cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin rất giá trị phục vụ cho công tác điều tra.

Đại tá Phạm Hải Đăng: Ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt có loạt bài viết về một số dấu hiệu sai phạm liên quan đến hành vi khai thác lâm sản trái phép tại huyện Sìn Hồ. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra là tôi trực tiếp xuống huyện Sìn Hồ cùng các đơn vị.



Các sản phẩm gỗ đã qua chế tác tại xưởng tàng trữ gỗ quý trái phép của Đào Đăng Nghĩa. Ảnh: Dân Việt

Tôi có nhớ khi đó chùm phóng sự đăng bài thứ nhất là ngay sáng ngày 13/3 là lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã có mặt ở huyện Sìn Hồ yêu cầu lực lượng Công an cơ sở xác minh, làm rõ những vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không.

Theo quy định tại điều 144 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì thông tin trên báo chí đây là kênh thông tin để cơ quan điều tra tiến hành xác lập tin báo tố giác tội phạm. Sau đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, các lực lượng phòng ban chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Sìn Hồ đã vào cuộc.

Đặc biệt trong quá trình khám xét và trong quá trình điều tra vụ án, người dân Sìn Hồ liên tục cung cấp những thông tin không chỉ ở nhà Nghĩa, không chỉ ở nhà Biên mà nhà anh trai của Biên tên là Chính cũng tàng trữ lâm sản, gỗ trái phép, chúng tôi đã tiến hành khám xét cả các địa điểm có liên quan.

Đầu tiên, khi nhận thấy có dấu hiệu tội phạm cần khởi tố vụ án hình sự, như vậy đến sáng ngày 14/3, sau hai ngày Báo điện tử Dân Việt đăng thông tin đầu tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Sìn Hồ đã khởi tố vụ án hình sự về Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Ngay sau đó tiến hành khám xét khẩn cấp đối với một số đối tượng có nghi vấn. Qua khám xét chúng tôi phát hiện tại nhà của đối tượng Đào Đăng Nghĩa và đối tượng Vũ Duy Biên đã có nhiều khối gỗ, và những gốc cây thu mua không rõ nguồn gốc của người dân.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu (giữa ảnh) chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra xử lý vi phạm tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dân Việt

Xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thượng tôn pháp luật

Sau những bước điều tra ban đầu, quan điểm của công an tỉnh Lai Châu về vụ việc vi phạm về quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại Sìn Hồ như thế nào thưa Đại tá?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Qua việc điều tra làm rõ hành vi của đối tượng Biên, Nghĩa và đối tượng liên quan, chúng tôi càng thấy rõ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Giám đốc công an tỉnh xác định là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Quan điểm của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh là phải thể hiện bằng hành động. Chúng ta chỉ nói rằng không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì phải thể hiện bằng hành động cụ thể để quần chúng nhân dân đặt niềm tin. Cũng như thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là danh dự là điều thiêng liêng nhất và chúng tôi đã thực hiện quyết liệt.

Chúng tôi với một quan điểm, phương châm là xử lý nghiêm minh, mong quần chúng nhân dân tiếp tục cung cấp các thông tin liên quan đến các lĩnh vực có dấu hiệu vi phạm pháp luật để lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh Khởi tố, bắt tạm giam Vũ Duy Biên. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu thập được, với việc mua bán gỗ lậu, các đối tượng đã có những cách mua bán tinh vi ra sao?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Trong quá trình điều tra các đối tượng mua bán tàng trữ gỗ lậu chúng tôi thấy rằng, đối tượng đi đến các thôn bản vùng sâu vùng xa để giới thiệu cơ sở của mình có thu mua sản phẩm từ gỗ.

Sau đó, đối tượng có dấu hiệu hợp thức hóa những sản phẩm gỗ, tức là tranh thủ những đợt hóa giá của cơ quan chức năng, liên quan đến tài sản hóa giá để mua hồ sơ. Tôi thấy rằng từ lợi dụng việc hóa giá các đối tượng quay vòng hồ sơ.

Qua khám xét, các đối tượng nói rằng đây là bộ hồ sơ hóa giá số gỗ này, nhưng chúng tôi kiểm tra thực tế thấy không phải gỗ như thế về chủng loại, kích thước.

Qua đây đòi hỏi cơ quan chức năng phải hết sức lưu ý liên quan đến các hồ sơ thanh lý để làm sao chúng ta phải quản lý cái đường đi của số gỗ thanh lý, tránh cho đối tượng lợi dụng, không chỉ ở địa bàn Lai Châu mà nhiều địa bàn khác đối tượng luôn lợi dụng việc đấu giá gỗ để hợp thức hóa.

Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ xem có dấu hiệu của đơn vị chức năng có liên quan trong quá trình vận chuyên gỗ hay không, như thế nào và thủ tục ra sao.

Gỗ mới được người dân vận chuyển từ rừng về tập kết ven đường thuộc xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dân Việt

Trong quá trình PV Dân Việt tìm hiểu thông tin, một số đối tượng cho biết đã "làm luật" để được "bảo kê" tồn tại, cơ quan Cảnh sát Điều tra đã làm rõ thông tin nay chưa?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Tôi khẳng định đến giờ phút này chưa có tài liệu khẳng định dấu hiệu bảo kê của các lực lượng chức năng. Thế nhưng một vấn đề đặt ra ở đây là Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh cần xem xét tại sao địa điểm đó tàng trữ gỗ trái phép, thu mua gỗ không rõ nguồn gốc tồn tại nhiều năm nay mà các cơ quan chức năng không tiến hành xử lý.

Kể cả đối với lực lượng công an, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với lực lượng công an cơ sở nếu như không thực hiện kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh cũng như lãnh đạo Bộ Công an về công tác nắm tình hình và giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa bàn.

Thời gian tới Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ có những kiến nghị như thế nào để công tác điều tra xử lý đúng người, đúng tội đúng pháp luật, thưa ông?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Qua việc đấu tranh chuyên án chúng tôi thấy rằng cơ quan báo chí đã cung cấp thông tin rất kịp thời, những thông tin đó đã giúp cho cơ quan điều tra kịp thời bắt giữ những đối tượng làm rõ hành vi vi phạm theo đúng chủ trương, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an là nghiêm minh, không có vùng cấm, thượng tôn pháp luật, tất cả các hành vi vi phạm phải xử lý công minh.

Với chủ trương như vậy Ban Giám đốc công an tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo những điều tra viên giỏi, những cán bộ điều tra từ công an cấp tỉnh đến công an cấp huyện vào điều tra.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cùng đoàn công tác kiểm tra các xưởng, kho chứa gỗ quý trái phép ở huyện Sìn Hồ

Chủ trương của liên ngành tố tụng tỉnh là sẽ báo cáo đề xuất đưa vụ án này vào diện Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh theo dõi chỉ đạo và Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo, thụ lý, giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp nhận vụ án từ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Sìn Hồ để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi liên quan đến các đối tượng vi phạm pháp luật.

Mở rộng điều tra phát hiện đường dây đánh bạc có sự tham gia của lãnh đạo huyện Sìn Hồ

Theo thông tin Dân Việt có được, ngay sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý rừng tại huyện Sìn Hồ, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật khác đối với một nhóm cán bộ tại huyện Sìn Hồ.

Trong quá trình điều tra các đối tượng tàng trữ, buôn bán gỗ trái phép tại huyện Sìn Hồ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng điều tra, phát hiện thêm hành vi vi phạm pháp luật nào của các đối tượng?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Trong quá trình tiến hành điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ lâm sản trái phép, khám xét tại nhà Vũ Công Chính là chủ một doanh nghiệp, ngoài một số gỗ và lâm sản trái phép, chúng tôi phát hiện thêm Chính cùng một số cán bộ công chức đã tham gia đánh bạc với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, phù hợp với những nội dung mà quần chúng nhân dân cung cấp và những thông tin của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cung cấp.

Tiến hành khám xét nơi ở của Biên và các đối tượng liên quan chúng tôi thu giữ những điện thoại, khai thác nhanh chúng tôi thấy các đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân để chuyển tiền đánh bạc với hình thức lô đề. Đặc biệt là có đồng chí là cán bộ Đảng viên, là Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ, ngoài đánh lô đề còn tham gia cá cược bóng đá, có những ngày đánh gần 100 triệu đồng.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu thông tin ban đầu về việc mở rộng điều tra vụ án với phóng viên Dân Việt. Ảnh: Dân Việt

Chúng tôi thấy rằng đây là hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm minh bởi vì từ việc cá độ bóng đá, đánh lô đề thua dẫn đến những hành vi phạm tộ khác, ví dụ như phạm tội về kinh tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định và tiến hành khám xét các địa điểm này thu các tài liệu và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xem có dấu hiệu phạm tội về các lĩnh vực khác không, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 12 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng, với quan điểm là xử lý nghiêm minh tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Thưa Đại tá, theo điều tra ban đầu hình thức thực hiện đánh bạc của các đối tượng như thế nào?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Về hình thức, các đối tượng thành lập nhóm nếu được thì chia nhau. Ví dụ hôm nay đánh con lô, con đề mà được thì ngay buổi tối đó các đối tượng chia nhau tiền, nếu thua thì đóng góp luôn tiền bằng tài khoản cá nhân.

Các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để nhắn tin cho nhau qua mạng xã hội Zalo. Thậm chí khi tiến hành khám xét có những đối tượng giả vờ điện thoại cho con để kịp xóa tin nhắn, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật hiện đại, chúng tôi đã khôi phục toàn bộ những bản tin đó và đối tượng đã thừa nhận.

Hàng chục đối tượng đã bị tạm giữ về hành vi đánh bạc khi Công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra. Ảnh: CACC

Trong vụ án này trong 13 đối tượng đến bây giờ có 3 đối tượng tự thú, trong đó có những đồng chí là Đảng viên, ví dụ Chánh Thanh tra của huyện Sìn Hồ là Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, hay Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ; cán bộ điện lực của huyện Sìn Hồ, cán bộ thuế của thành phố Lai Châu, kể cả đồng chí nguyên là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cũng tham gia đánh bạc.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, người dân miền núi, vùng sâu vùng xa cần nâng cao cảnh giác tránh vi phạm pháp luật. Ảnh: Dân Việt

Đây là một trong những cảnh tỉnh kể cả cho một số đảng viên, cán bộ công chức đang có suy nghĩ làm giàu phi pháp, làm giàu bằng những con đường mà pháp luật nghiêm cấm. Qua vụ án này chúng tôi thấy rằng đặc biệt là vùng sâu vùng xa phải thường xuyên quản lý giáo dục cho cán bộ công chức của chúng ta như Đồng chí Tổng Bí thư có ý kiến là phải rèn đức, luyện tài, sao mà xứng đáng với sự tin yêu, mong mỏi của quần chúng nhân dân.



Nhiều người bị tạm giữ là đảng viên, công chức công tác trong ngành thanh tra, quản lý bảo vệ rừng, thuế... Ảnh: CACC

Đại tá có lời cảnh báo nào với người dân ở vùng sâu vùng xa để tránh xa các tệ nạn, nguy cơ vi phạm pháp luật?

Đại tá Phạm Hải Đăng: Qua vụ án này, thứ nhất là chúng tôi thấy trân trọng và biết ơn những quần chúng nhân dân tốt đã kịp thời cung cấp cho công an những tài liệu có liên quan. Khi chúng tôi tiến hành bắt và khám xét các đối tượng, người dân tiếp tục cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra những thông tin rất giá trị.

Qua việc cơ quan điều tra bắt đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô đề, xin được gửi tới bà con nhân dân đặc biệt là vùng sâu vùng xa rằng: luôn luôn cảnh giác trước những thủ đoạn, những chiêu trò của tội phạm đặc biệt là tội phạm qua mạng.



Qua nghiên cứu tài liệu mà đối tượng đánh bạc để lại, chúng tôi thấy rằng chỉ một cái xe bị tai nạn thôi có khi không đưa người bị nạn đi cấp cứu mà để ý ngay cái biển xe xem tối nay con lô đấy có về không.

Thậm chí đối tượng đã thừa nhận là hôm đấy giá như mình đánh đúng biển số xe bị tai nạn thì đã trúng lô rồi, có nghĩa rằng thay vì đứng ra giúp người bị nạn mà lại đi tìm những vận may làm giàu một cách phi pháp.

Vì thế, quần chúng nhân dân ở các khu vực vùng sâu vùng xa hết sức lưu ý, khi thấy những hành vi liên quan đến vi phạm pháp luật thì thông tin cho lực lượng công an cơ sở để chúng tôi kịp thời giải quyết. Quan điểm của lực lượng công an là đấu tranh triệt để không để tội phạm lộng hành gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trân trọng cảm ơn Đại tá!