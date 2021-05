Công an tỉnh Nghệ An xử lý xe quá khổ, quá tải sau phản ánh của Dân Việt

Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 1244/CAT-PC08-PC01 báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vấn đề Báo điện tử Dân Việt phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải ở đường Hồ Chí Minh.



Xe có dấu hiệu quá tải trên đường mòn Hồ Chí Minh.

Có vi phạm về quá khổ quá tải

Báo Điện tử Dân Việt trân trọng cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt, xử lý các phương tiện có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nói riêng và các tuyến đường khác thuộc địa bàn quản lý của Công an tỉnh.

Thời gian qua, Báo Điện tử Dân Việt cũng đã có nhiều bài viết ghi nhận nỗ lực của lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện quá khổ, quá tải.

Trong văn bản gửi Báo Điện tử Dân Việt, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua kiểm tra xác minh cho thấy, tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài 133,3 km, qua theo dõi, hàng ngày trên toàn tuyến có khoảng 200 xe ô tô hoạt động (trong đó có khoảng 18 xe đầu kéo, còn lại chủ yếu là xe tải ben có tải trọng từ 2,5 – 8 tấn).

Đa số các phương tiện trên là của các doanh nghiệp vận tải và người dân ở TX. Hoàng Mai, TX. Thái Hòa, huyện Quỳnh Lưu vận chuyển cát, sỏi, vật liệu xây dựng…; vi phạm về quá khổ, quá tải chủ yếu liên quan đến hoạt động vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn.

Đáng chú ý, thời gian gần đây do nhu cầu cát, sỏi phục vụ nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện trong tỉnh và các địa phương khác rất lớn nên phát sinh nhu cầu vận chuyển bằng xe ô tô tải từ các mỏ đưa đi tiêu thụ.

Tuyến đường đang oằn mình "cõng" những chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải.

"Qua khảo sát có khoảng 10 xe container từ các tỉnh phía Bắc vào mua cát, sỏi, tuy nhiên chỉ có khoảng 3 – 4 xe hoạt động thường xuyên chở cát ra các tỉnh như Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam…Ngoài ra, một số xe tải ben trên 2,5 tấn vào mua để phục vụ dân sinh" - văn bản Công an tỉnh Nghệ An cho hay.

Quá trình vận chuyển cát, sỏi đã xảy ra tình trạng một số xe vi phạm lỗi quá khổ, quá tải, chở hàng không sử dụng bạt che đậy hoặc có sử dụng bạt che nhưng vẫn còn để cát, sỏi rơi vãi trên đường làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Công an tích cực xử lý

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm phương tiện chở cát, sỏi trên tuyến đường Hồ Chí Minh vi phạm về quá khổ, quá tải.

Kết quả là từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 28 trường hợp xe ô tô chở cát, sỏi vi phạm về lỗi quá khổ, quá tải; 34 trường hợp chở cát, sỏi để rơi vãi; chuyển kho bạc thu phạt 150 triệu đồng.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều buộc khắc phục lỗi, yêu cầu hạ tải trọng, hạ chiều cao, chiều rộng, chiều dài theo quy định.

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được, Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết tình trạng trên có lúc còn chưa được xử lý triệt để với nhiều nguyên nhân như lực lượng mỏng; ý thức chấp hành của một số chủ xe, lái xe còn hạn chế; vi phạm về quá tải không thể bằng mắt thường mà phải dùng phương tiện và cân tải trọng mới xác định được.

Trong khi đó công an tỉnh còn thiếu nhiều trạm cân để phục vụ công tác.

Hàng ngày có rất nhiều xe từ các tỉnh phía Bắc vào huyện Tân Kỳ lấy cát rồi chở ngược ra.

Tăng cường tuần tra kiểm soát sau phản ánh của Dân Việt

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An còn cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về vấn đề Báo điện tử Dân Việt nêu, đơn vị này đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-CAT-PC08-PV01 ngày 31/3 để chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý thay đổi kích thước xe khi tham gia giao thông trên toàn tỉnh.

Đồng thời chỉ đạo đội CSGT số 3, Công an các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý xe tô tô vi phạm chở hàng quá tải trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục theo dõi và chỉ đạo sâu sát về vấn đề này.

Trong văn bản của Công an Nghệ An có đoạn nêu: Việc Báo điện tử Dân Việt đăng bài phản ánh về tình trạng xe ô tô vi phạm quá khổ, quá tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh là có cơ sở, Công an Nghệ An ghi nhận phản ánh này và sẽ chỉ đạo xử lý triệt để hơn.

Trong văn bản của Công an tỉnh Nghệ An có nêu, bài báo cũng chưa phản ánh về những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của lực lượng CSGT Nghệ An trong công tác đảm bảo TTATGT, xử lý chuyên đề xe ô tô vi phạm quá khổ, quá tải.

Trên thực tế, Báo Điện tử Dân Việt đã có nhiều bài viết phản ánh nỗ lực kiểm soát, xử lý hoạt động của xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải của lực lượng CSGT tỉnh Nghệ An nói riêng và lực lượng CSGT cũng như Thanh tra Giao thông trên cả nước nói chung.

Văn bản của Công an tỉnh Nghệ an cho rằng, việc phản ánh "ít thấy lực lượng CSGT kiểm tra" là không có căn cứ và chưa thuyết phục.

Về nội dung này, Báo Điện tử Dân Việt phúc đáp như sau:

Bài viết Báo Điện tử Dân Việt đã nêu vấn đề thực trạng xe quá khổ, quá tải chạy trên đường Hồ Chí Minh đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Báo Điện tử Dân Việt đã đăng tải hình ảnh, clip xe có dấu hiệu quá khổ quá tải hoạt động trong nhiều ngày trên tuyến đường nay.

Thứ 2, Báo Điện tử Dân Việt khẳng định những nội dung trong bài viết mà chúng tôi đã đăng tải là có căn cứ. Bởi trong nhiều ngày ở ngày ở địa bàn, PV Báo Điện tử Dân Việt ghi nhận nhiều lượt xe quá khổ, quá tải vô tư chạy dọc tuyến đường mà không bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Ví dụ như 28/2, PV bám theo hai chiếc xe "hổ vồ" chở đầy cát mang BKS 37C – 319.17 và 90C – 105.10. Thời điểm này, đội Cảnh sát giao thông số 3 (đội CSGT số 3) – Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn cuối huyện Tân Kỳ.

Khi gặp hai chiếc xe trên, lực lượng CSGT chỉ kiểm tra xe 90C – 105.10, còn xe 37C – 319.17 không bị kiểm tra. Quy trình kiểm tra xe 90C – 105.10 diễn ra khoảng một phút rồi được lực lượng CSGT cho phép tiếp tục di chuyển.

Những hình ảnh này đã được đăng tải trong bài viết trên Báo Điện tử Dân VIệt.

Xin nói thêm, trong công văn của Công an tỉnh Nghệ An nói hàng ngày có khoảng 3 - 4 xe hoạt động thường xuyên chở cát ra các tỉnh như Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam... là chưa đúng với thực tế.

Bởi theo tài liệu PV Dân Việt có được ghi nhận, riêng đoàn xe quá khổ mang BKS tỉnh Hà Nam đã có khoảng 7 chiếc.

Những xe này thường chạy theo khung giờ cố định, Báo Dân Việt đã phản ánh trong bài viết nhưng trong văn bản của Công an tỉnh Nghệ An không nhắc đến việc kiểm tra hay xử phạt những xe này.