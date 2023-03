Ngày 31/3, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã có thông tin liên quan đến sự việc "nữ sinh năm nhất bị 2 người nam xâm hại tình dục khi đi từ KTX khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM đến nhà thờ lễ thuộc khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa.



Sự việc được đăng tải tại Fanpage KTX ĐHQG Confession gây xôn xao dư luận. Theo người đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 22/3.

Nhiều người cho rằng thông tin đăng tải sai sự thật. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an thành phố Dĩ An đã rà soát, xác minh vụ việc. Từ ngày 22/3 đến nay, trực ban hình sự Công an TP.Dĩ An và Công an phường Đông Hòa không tiếp nhận vụ việc, tin báo tố giác tội phạm nào có nội dung như trên.

Qua làm việc với Ban quản lý Đại học Quốc gia TP.HCM, đơn vị này cũng khẳng định không tiếp nhận trường hợp nào phản ánh về vụ việc trên.

Đồng thời, tiến hành xác minh vụ việc với các hộ dân sinh sống quanh khu vực trên đoạn đường sau Ký túc xá khu B thuộc khu phố Tân Quý, thì người dân cho hay, không nghe nói hay biết thông tin về vụ việc có một nữ sinh bị hiếp dâm khu vực này.

Tiến hành kiểm tra trên trang Fanpage "KTX ĐHQG Confessions" về thông tin bài viết trên, đến thời điểm hiện tại bài viết trên đã bị xóa, không còn đăng tải trên trang.

Qua công tác xác minh, Công an TPDĩ An nhận định, đến hiện tại cho thấy đây là thông tin bịa đặt, không có thật. Hiện Công an TP.Dĩ An vẫn đang khẩn trương truy tìm người đăng tải thông tin sai sự thật để làm rõ vụ việc.