Công an TP.Hải Phòng vào cuộc xác minh vụ clip nhạy cảm bị tung lên mạng

Vừa qua mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh và clip ghi cảnh trong phòng ngủ của một phụ nữ trẻ, một số trẻ em và người thân. Những clip này được cho là từ hệ thống camera lắp trong phòng ngủ của một ngôi nhà ở Hải Phòng.

Hình ảnh được lan truyền trên mạng.

Nội dung clip được tung lên mạng cho thấy nhiều hình ảnh nhạy cảm, đặc biệt là clip ghi lại cảnh người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán khỏa thân (không mặc quần), trong khi 2 bé trai nằm bên cạnh. Trong khoảng thời gian hơn 4 phút, người phụ nữ này để 2 bé trai thoải mái đụng chạm chỗ nhạy cảm trong khi vẫn điềm nhiên bấm điện thoại. Ở đoạn clip khác, còn có sự xuất hiện của một bé gái cùng những hành động tương tự như vừa mô tả ở trên.

Vụ việc được cho là xảy ra ở TP.Hải Phòng gây bức xúc trong dư luận.

Sáng ngày 24/7 trao đổi PV báo Dân Việt ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng tham mưu, Chánh văn phòng công an TP.Hải Phòng cho biết: "Công an TP.Hải Phòng đã tiếp nhận clip và giao cho phòng hình sự Công an thành phố, Công an quận Hồng Bàng xác minh làm rõ sự việc".

Chánh văn phòng công an TP.Hải Phòng cũng cho biết thêm, do sự việc xảy ra có liên quan đến công nghệ cao nên cần phải có thời gian để xác minh, Công an TP.Hải Phòng sẽ thông tin chính thức khi có kết luận vụ việc.

Theo thông tin riêng mà PV báo Dân Việt có được thì sự việc được cho là xảy ra ở một khu đô thị cao cấp tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, người phụ nữa có mặt trong Clip có tên H.M

Một cán bộ Công an cũng cho biết thêm, người đưa clip nhạy cảm tung lên mạng có dấu hiệu của hành vi xâm phạm đời tư của người khác, còn về nội dung clip nếu đúng là sự thật thì có dấu hiệu của hành vi dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi.