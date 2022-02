Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ hành vi, mục đích, hậu quả vụ "bác sĩ dỏm"

Thượng tá Lê Mạnh Hà tại cuộc họp chiều 24/2. Ảnh: Thành Nhân

Thượng tá Lê Mạnh Hà, đại diện Công an TP.HCM cho biết, Công an TP đã công bố kết quả xác minh ban đầu vụ "bác sĩ dỏm" vào khu cách ly Trường CĐ Điện lực tham gia điều trị F0. Công an TP sẽ tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi, mục đích, động cơ, hậu quả nếu có để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo đó, kết quả xác minh, bước đầu xác định khoảng tháng 7/2021, UBND quận 12 có đề nghị cử nhân sự tham gia hỗ trợ tại khu cách ly Trường Cao đẳng Điện lực TP (quận 12) nên Trường Đại học Y dược TP.HCM đã tạo lập nhóm chat trên mạng xã hội để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn (bằng đường link Google Form). Ngoài đăng ký theo mẫu, sinh viên còn được yêu cầu nộp kèm bản photo thẻ sinh viên.

Thời điểm này dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, lợi dụng sơ sót trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp, Nguyễn Quốc Khiêm (SN 1998, thường trú tỉnh Ninh Thuận) đã làm giả thẻ sinh viên để tham gia.

Cụ thể, Khiêm đã tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh, mẫu thẻ sinh viên của Trường Đại học Y dược TP.HCM để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bản thân; sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên và đã được Trường Đại học Y dược TP tuyển chọn tham gia hỗ trợ Khu cách ly tại trường Cao đẳng Điện lực.

Ngày 16/9, Trung tâm Y tế Quận 12 có quyết định về việc điều động, phân công nhân sự, trong đó có Nguyễn Quốc Khiêm hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Điện lực với nhiệm vụ tiếp nhận và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân nhiễm Covid-19 và những trường hợp F1 kiêm nhiệm công tác hậu cần.

Đến tháng 9/2021, ngay sau khi việc giả mạo sinh viên Trường Đại học Y dược TP có dấu hiệu bị "bại lộ", lấy lý do cá nhân, Nguyễn Quốc Khiêm đã nghỉ việc tại Khu cách ly.

"Dưới góc độ của công an, đây không phải là vụ việc quá lớn, cũng cần nhìn nhận trên tinh thần tình nguyện phòng chống dịch. Vụ việc đã được phát hiện và giải quyết từ tháng 9, đến nay chưa phát hiện thêm hành vi vi phạm nào", thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cho biết, Nguyễn Quốc Khiêm đã có hành vi sai phạm, các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, tính chất, tác hại để xử lý đúng quy định.

"Vụ việc xảy ra đã khá lâu, trong bối cảnh cao điểm phòng chống dịch với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp nên chắc chắn có nhiều sai sót. Cá nhân Khiêm đã nhận thấy sai sót, một số cơ quan chức năng đã thấy trách nhiệm và xử lý bước đầu. Hiện công an vẫn đang tiến hành điều tra, khi có kết quả sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí", ông Hải nói rõ.