Công an TP.HCM dâng hoa kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày 1/9, Đoàn ban lãnh đạo Công an TP.HCM do Đại tá Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng đoàn cùng đại diện Ban Chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ trong Công an TP đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) thành công và Quốc nước CHXHCN Việt Nam 2/9.



Công an TPHCM dâng hoa kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM tại quận 4 và tượng đài Bác Hồ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ tại quận 1, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn dành phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của Đảng và dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của thể giới.

Tiếp nối truyền thống đó, Công an TP.HCM nguyện cống hiến năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết của mình để xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Sau đó, Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính sâu sắc để tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy, tinh thần anh dũng, bất khuất, trong sáng, chân thành và đầy giản dị của người chiến sĩ Cộng sản.