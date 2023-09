Kiểm tra đột xuất

Sáng 20/9, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) – Công an TP.HCM (PC07), đại tá Huỳnh Quang Tâm thông tin cơ quan này sẽ kiểm tra đối với chung cư, nhà cao tầng, nhà ngăn phòng cho thuê trên toàn địa bàn thành phố đến hết ngày 30/10, với hình thức kiểm tra đột xuất.

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP.HCM, nhếch nhác thiếu an toàn về PCCC. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ông Tâm, thống kê sơ bộ hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 42.256 cơ sở là cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Cụ thể: có 4.490 cơ sở do cơ quan công an quản lý, trong đó có 103 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Có 37.766 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Bên trong chung cư 137 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP.HCM, có nguy cơ cháy nổ cao. Ảnh: Chinh Hoàng

"Các loại hình nêu trên phát triển mạnh về số lượng, đa dạng hình thức, nhưng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý vẫn chưa đáp ứng kịp. Từ đó dẫn đến tình trạng không được cấp phép về xây dựng, hoặc cấp phép 1 đằng nhưng thực tế thi công 1 nẻo; vi phạm về quy mô xây dựng, sai công năng được cấp phép, đồng thời không đảm bảo các yêu cầu về an toàn về PCCC và CNCH, không chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền", ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, mục đích của việc tổng rà soát, kiểm tra lần này là điều tra, khảo sát, nắm chắc tình hình hoạt động có liên quan đến công tác PCCC và CNCH tại cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ở gồm nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ. Tổng hợp xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng công tác PCCC và CNCH đối với loại hình cơ sở này.

Qua đó tập hợp những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực liên quan đến công tác PCCC và CNCH, để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, ông Tâm cũng đề nghị công an các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung, như: Tiếp tục rà soát, bổ sung 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ tham gia tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn quản lý.

Hướng dẫn 100% tổ liên gia an toàn PCCC thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn. Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý nhà tập thể tổ chức thực tập tình huống chữa cháy, thoát nạn tại cơ sở.

Đồng thời tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa, dây chuyền công nghệ, thiết bị máy móc trong khu vực sản xuất, kinh doanh, kho chứa bảo đảm yêu cầu về ngăn cháy lan, thoát nạn, nhất là việc thoát nạn từ các tầng phía trên ra ngoài nhà…

Công tác PCCC và CNCH ở TP.HCM được kéo giảm

Phó Giám đốc Công an TP.HCM - đại tá Mai Hoàng, cho hay Công an TP.HCM đã chủ động thực hiện việc rà soát, tổng kiểm tra an toàn PCCC đối với các loại hình cách đây gần 4 tháng. Nhờ vậy, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố được kiềm chế và kéo giảm.

Hình ảnh các khu trọ cho thuê nhếch nhác, thiếu an toàn cháy nổ. Ảnh: Chinh Hoàng

Lực lượng đã làm tốt việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC, CNCH. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác PCCC trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, nhất là chính quyền địa phương, lãnh đạo cấp phường, xã, thị trấn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo, tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC và CNCH.

Theo ông Hoàng, hiện nay, công an phường, xã phụ trách, thực hiện nhiều công việc, trong đó, công an phụ trách công tác PCCC phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc khác, nên việc tham mưu các biện pháp, giải pháp an toàn PCCC cho chính quyền địa phương còn hạn chế.

Ông Hoàng đề nghị phải tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH cho lực lượng công an cấp phường, xã thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bản quản lý.

Cùng với đó là tham mưu, rõ trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng của các đơn vị như quản lý đô thị, xây dựng... đối với chung cư, nhà cao tầng, nhà ngăn phòng cho thuê... để đẩy lùi các tồn tại, vi phạm về PCCC...