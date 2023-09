Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại chung cư 12 tầng Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại chung cư 12 tầng

Ngày 19/9, Đoàn công tác Công an tỉnh Hòa Bình do đại tá Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư Dạ Hợp 12 tầng (phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình).