Công an TP.Từ Sơn (Bắc Ninh): Sau phản ánh của Dân Việt đã ra quân triệt phá điểm nóng“chợ” ma túy

Những băn khăn của người dân về hiệu quả của những lần ra quân hoàn toàn có cơ sở, vì trước mắt có thể ngăn chặn hoạt động mua bán ma túy. Còn về lâu dài, liệu lực lượng công an có giải pháp như thế nào để triệt phá, từng bước xóa sổ các khu "chợ" ma túy hay không? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm và trách nhiệm của người đứng đầu Công an thành phố Từ Sơn, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phóng viên Dân Việt sẽ tiếp tục bám sát và cập nhật để thông tin tới quý vị!