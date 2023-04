Công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên đến trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Giang ngày 28/4 cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá lên tới cả trăm tỷ đồng - theo ANTĐ.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên đến trăm tỷ đồng (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Lương Tiến Tùng, Nguyễn Bá Lương, Nguyễn Văn Hà, Phạm Lộc, Trần Ngọc Tuân, Nguyễn Minh Sáng, Nguyễn Vĩnh Duy. Nguồn: Báo Bắc Giang

Thông tin cụ thể vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên đến trăm tỷ đồng từ Báo Bắc Giang: Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và trên địa bàn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Đánh giá đây là ổ nhóm đánh bạc với quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ; đối tượng làm tổng đại lý là người Bắc Giang nên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 25/4, Ban chuyên án quyết định phá án, bố trí 19 tổ công tác chia thành 19 mũi đồng loạt triệu tập các cá nhân có liên quan trong đường dây để đấu tranh, làm rõ.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm: Lương Tiến Tùng (SN 1991), trú tại ngõ 53, Đồng Cửa, phường Lê Lợi, có vai trò tổ chức đánh bạc, trực tiếp quản lý tài khoản tổng Super Master; Nguyễn Minh Sáng (SN 1991), trú tại chung cư Aquapark, phường Ngô Quyền, có vai trò tổ chức đánh bạc, quản lý tài khoản Master; Nguyễn Văn Hà (SN 1981), trú tại chung cư Green City, phường Thọ Xương, có vai trò tổ chức đánh bạc quản lý tài khoản Agent; Trần Ngọc Tuân (SN 1990), trú tại đường Quang Trung, phường Trần Phú; Phạm Lộc (SN 1982), trú tại đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương; Nguyễn Bá Lương (SN 1971), trú tại đường Xương Giang, phường Ngô Quyền; Nguyễn Vĩnh Duy (SN 1986), trú tại đường Quang Trung, phường Trần Phú, với vai trò con bạc, quản lý tài khoản Member.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn đấu tranh, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề đối với Thân Thị Hoài (SN 1985), trú tại đường Xương Giang, phường Ngô Quyền; Thân Văn Lưu (SN 1960) và Thân Thị Luyến (SN 1987), cùng trú tại phường Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang). Tang vật thu giữ là 3 xe ô tô (Mazda 3, Mazda CX5 và Honda Civic), 1 laptop, 29 điện thoại, nhiều thẻ tài khoản ngân hàng có số tiền gần 1 tỷ đồng và 25 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Từ tháng 12/2022, các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Lương Tiến Tùng đã mua tài khoản từ nhà cái ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ các tài khoản để tổ chức điều hành đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc có tài khoản (nick) vào các trang bóng đá để đăng nhập tài khoản. Tại các trận đấu bóng đá quốc tế và trong nước, các đối tượng đặt cược thắng thua với nhiều hình thức khác nhau. Từ khoảng tháng 12/2022 đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ các đối tượng trên và đang tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang để đấu tranh mở rộng chuyên án.