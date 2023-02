Công an triệt phá sòng đá gà quy mô lớn do một phụ nữ điều hành ở phường Mũi Né TP. Phan Thiết Công an triệt phá sòng đá gà quy mô lớn do một phụ nữ điều hành ở phường Mũi Né TP.Phan Thiết

Chiều 5/2, thông tin từ Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một sòng đá gà có quy mô lớn, nằm trong một hẻm nhỏ, phía sau có khu vực đất trống với nhiều lối thoát ở phường Mũi Né.

Theo Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận), sau một thời gian theo dõi và bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm bắt quy luật hoạt động của trường gà, lúc 11 giờ trưa nay, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Phan Thiết phối hợp với lực lượng gồm hơn 50 cán bộ, chiến sỹ ở các đội nghiệp vụ và công an các phường, bất ngờ ập vào một tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn tại khu phố 5, phường Mũi Né. Các đối tượng tham gia đá gà và phương tiện tại trường gà bị công an tạm giữ. Ảnh: NL Tại đây lực lượng công an đã tạm giữ tại hiện trường 39 người, 33 xe máy, 9 con gà đá và hơn 140 triệu đồng cùng các dụng cụ dùng để phục vụ việc tổ chức đá gà ăn tiền. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định sòng gà trên do bà Phan Thị D. (SN 1972, người địa phương) đứng ra tổ chức. Trường gà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở khu phố 5, phường Mũi Né, phía sau có một khu đất trống lớn. Để che dấu hành vi của mình, các đối tượng còn cử người cảnh giới bên ngoài trường gà và không cho người lạ đến gần. Những con gà đá bị công an tạm giữ tại sòng gà. Ảnh: NL Để triệt phá thành công tụ điểm đá gà ăn tiền này, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Phan Thiết đã xây dựng kế hoạch triệt phá bài bản, bố trí lực lượng truy bắt ở những nơi con bạc có thể bỏ chạy. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Phan Thiết điều tra làm rõ. Bình Thuận: Tạm giữ thuyền chở khách du lịch tham quan lòng hồ Đa Mi không giấy phép 04/02/2023 10:34

