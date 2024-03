Công an truy tìm "Bella" nghi "đi nhầm" xe máy của người dân

Ngày 30/3, ông Hồ Hoàn - Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo truy tìm một người phụ nữ có biệt danh là "Bella" để xác minh một số thông tin liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn - theo Tiền Phong.

Camera ghi lại hình ảnh nghi người phụ nữ ăn cắp xe máy. Nguồn: Dân Trí

Thông tin cụ thể vụ việc từ Dân Trí: Theo trình báo của ông Nguyễn Việt Anh (trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch), chiều 29/3, ông phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 37L2-23.261 dựng trong nhà hàng của gia đình biến mất. Cách hiện trường không xa xuất hiện chiếc xe máy với nhiều đồ đạc trên xe như chổi, nón, áo mưa, phích nước…

Trích xuất camera, gia đình ông Anh phát hiện chiếc xe máy bị một người phụ nữ lạ lấy trộm.

Chiếc xe máy tình nghi bị "Bella" lấy đi. Nguồn: Dân Trí

"Qua camera an ninh ghi lại, vụ việc xảy ra khoảng 16h30, thời điểm này, vợ chồng tôi không ở quán, chỉ có con trai nhỏ ở nhà. Người phụ nữ xuất hiện, lấy chiếc xe máy của tôi trước sự chứng kiến của con trai. Ngoài chiếc xe máy, trong cốp xe của tôi còn giấy tờ tùy thân và một số tiền", ông Việt Anh thông tin.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Việt Anh đã trình báo với công an địa phương và đăng tải đoạn video ngắn trích xuất từ camera an ninh của gia đình kèm hình ảnh nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ truy tìm.

Công an xã Quỳnh Thạch đăng thông báo truy tìm người phụ nữ có biệt danh "Bella". (Ảnh: Công an Quỳnh Thạch). Nguồn: Dân Trí

Công an xã Quỳnh Thạch thông báo, ai nhìn thấy "Bella" báo với địa phương theo số điện thoại 0911.748.793, hoặc ông Nguyễn Việt Anh (chủ chiếc xe máy).

"Bella" là nhân vật từng xôn xao cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua bởi phong cách ăn mặc kỳ dị và thường sử dụng xe máy với màu sơn lòe loẹt, phượt qua nhiều địa phương khác nhau trên khắp cả nước.