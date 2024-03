TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ 2 ôtô cùng gắn biển xanh; tin mới vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tạm giữ 2 ôtô cùng gắn biển xanh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/3, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 2 xe ô tô cùng gắn biển xanh 38A – 1169, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định xe ô tô Ford Laser 5 chỗ mang biển kiểm soát màu xanh 38A – 1169, chủ xe trên đăng ký là Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên Hà Tĩnh. Trước đó, ngày 22/12/2022, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã bán thanh lý xe ô tô nói trên cho bà: Trần Thị Thanh Hoa (SN 1988, địa chỉ: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh). Hồ sơ bán thanh lý đầy đủ theo quy định. Quá trình bàn giao xe, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm Hà Tĩnh chưa thu lại biển số xe.

2 chiếc xe ô tô mang trùng biển số màu xanh 38A – 1169 trên đường Võ Liêm Sơn, TP.Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Đối với xe Toyota Hiace loại 12 chỗ ngồi gắn biển kiểm soát màu xanh 38A – 1169 là xe cũ của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, có biển kiểm soát cũ là 37A-1989, nền màu xanh, chữ và số màu trắng. Xe đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số vào ngày 10/7/2023, đã bán thanh lý lại cho ông Hoàng Văn Hòa trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Ông Hòa đã bán lại chiếc xe nói trên cho ông Nguyễn Duy Tuấn ở phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.

Được biết, gia đình ông Tuấn chuyên làm nghề thu mua xe cũ, xe thanh lý, xe bán phế liệu. Ông Tuấn trình bày có sử dụng thêm 1 bộ biển số 38A-1169 lắp vào xe Toyota Hiace để phục vụ khách đến xem xe, trao đổi mua bán chứ không phải với mục đích tham gia giao thông.

Công an TP.Hà Tĩnh đã tạm giữ 2 xe ôtô để tiếp tục xử lý vụ việc. Ảnh: PV

Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đã tạm giữ 2 phương tiện nói trên và tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý.

Trước đó Dân Việt đã đưa tin, những ngày qua nhiều người không khỏi bất ngờ khi đi qua đường Võ Liêm Sơn, TP Hà Tĩnh phát hiện 2 chiếc xe ô tô đậu cạnh nhau mang trùng biển số màu xanh 38A – 1169. Được biết, 2 chiếc xe mang chung biển xanh trên là Toyota 12 chỗ và xe Ford Laser 5 chỗ.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội

Sáng 30/3, trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thị Lan (mẹ nam sinh N.H.Đ) cho biết, sau 5 ngày chuyển viện về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (Phú Thọ), hiện sức khỏe của cháu Đ vẫn xấu.

“Tuy nhiên, con trai về đây đã đáp ứng được thuốc điều trị nặng hơn, nhưng cũng chưa nói lên điều gì. Chỉ hi vọng, có phép màu đến với con”, chị Lan giọng nghẹn ngào.

Chị Lan chăm sóc cho con trai N.H.Đ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: X.N

Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin, ngày 26/3, bệnh viện tiếp nhận nam sinh N.H.Đ chuyển từ Hà Nội về nhập viện điều trị trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy và các phương tiện hồi sức tích cực.

“Phía bệnh viện dành tối đa nguồn lực tốt nhất về con người, trang thiết bị, cơ sở vật chất tập trung điều trị cho cháu. Đến hiện tại, diễn biến sức khỏe cháu Đ chưa có gì tiến triển đặc biệt, vẫn tiên lượng rất nặng. Tuy nhiên, chỉ số phản xạ glasgow (thang đo hôn mê, được sử dụng để đánh giá tình trạng ý thức bệnh nhân) của Đ đang chuyển biến tích cực, từ 3.0/15 lúc chuyển vào, giờ đã nhích lên 5.0/15”, đại diện Bệnh viện tỉnh Phú Thọ cho hay.

Bên cạnh có, đại diện Bệnh viện tỉnh Phú Thọ cũng cho biết thêm, những ngày qua bệnh viện là cầu nối giúp người nhà gia đình cháu Đ tiếp nhận lời chia sẻ, hỏi thăm, quà ủng hộ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, đơn vị bên ngoài tìm đến trực tiếp bệnh viện.





Luật sư Nguyễn Anh Thơm đã mang theo hạc giấy, thư viết tay của bạn học từ Hà Nội gửi đến chị Lan - mẹ cháu N.H.Đ đang điều trị ở Bệnh viện tỉnh Phú Thọ. Ảnh: X.N

"Mẹ cháu Đ cũng chia sẻ với phía bệnh viện, từ khi ở Hà Nội đã nhận được nhiều ủng hộ giúp đỡ tinh thần, vật chất của nhà hảo tâm. Do sức khoẻ cháu Đ chưa biết thế nào, nên gia đình tạm thời dừng việc kêu gọi ủng hộ; khi cần nguồn lực kinh tế để tiếp tục chạy chữa cho cháu, gia đình sẽ nhờ bệnh viện đứng ra kêu gọi ủng hộ. Ngay khi gia đình có nhu cầu, mong muốn giúp đỡ, Bệnh viện tỉnh Phú Thọ sẽ đứng ra kêu gọi giúp cháu Đ", đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin thêm.

Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên hàng không giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay

Như Dân Việt đã thông tin: Nội dung trên được nêu tại cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu 6.150kg vàng 9999 từ Campuchia về Việt Nam. Đường dây này do Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, quê Bình Định), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, ở Tây Ninh) cầm đầu.

Vàng được các bị can mua từ Phnom Pênh chở đến cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), để vào ngăn bí mật của xe ba gác, chất đá lạnh lên trên "ngụy trang" rồi phóng qua biên giới.

Các bị can sau đó chia nhỏ, bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng tại phía Nam. Một trong các chủ cửa hàng là Đặng Thị Thanh Hằng (hiện đã xuất cảnh nên công an tạm đình chỉ điều tra).

Ảnh mang tính minh họa.

Viện kiểm sát xác định, Hằng có cửa hàng vàng ở cả TP.HCM và Hà Nội. Người phụ nữ từng mua 294kg vàng của Nguyễn Thị Minh Phụng với tổng trị giá gần 400 tỷ đồng. Cô ta bán lại 50kg, có giá trị hơn 72 tỷ đồng, còn lại để em ruột là bị can Đặng Nam Trung cùng anh Trịnh Việt Châu (con rể cũ) mang ra Hà Nội.

Về cách thức vận chuyển vàng lên máy bay, cáo trạng xác định Đặng Nam Trung là người: "Thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TP.HCM giao tiền, nhận vàng theo phân công của Hằng".

Trung thường qua cửa VIP kiểm soát an ninh sân bay Tây Sơn Nhất và: "Có quen biết với nhiều nhân viên an ninh sân bay". Mỗi khi mang vàng ra Hà Nội, Trung đều "nhờ" làm thủ tục lên máy bay trước.

Trường hợp Trung bận việc, anh ta giao Trịnh Việt Châu hoặc "gửi tiếp viên hàng không". Những lần gửi này, Trung đều: "Nhờ trước nhân viên an ninh trực để các cá nhân này mang vàng qua cửa an ninh".

Tuy nhiên, cơ quan điều tra rà soát kết quả soi chiếu tại Tân Sơn Nhất, chỉ xác định được ngày 28/9/2022, Trung có mang 15kg vàng nguyên khối ra Hà Nội.

Cán bộ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất từng phát hiện "vật phẩm kim loại hình khối" nhưng không báo cáo, xử lý. Theo điều tra, đây không phải vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang lên máy bay nên không có căn cứ xử lý các cá nhân liên quan.

Theo cáo trạng, các bị can trong vụ án này nhận thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia nên từ đầu năm 2022 đã lập ra 2 đường dây, buôn lậu tổng cộng 6.150kg qua biên giới. Vàng lậu được tiêu thụ tại Tây Ninh, TP.HCM và thậm chí còn "lên máy bay" ra Hà Nội.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu. Bị can Phụng từng làm việc tại các cửa hàng vàng nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực này nên đã tổ chức, phân công những người khác thực hiện buôn lậu.

Phụng sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách mua trong nước rồi liên hệ sang Campuchia đặt mua, thuê người chở về nước với giá vận chuyển là 170USD/thỏi vàng. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng chính sách "không kiểm soát thường xuyên phương tiện đi lại vì mục đích sinh hoạt của cư dân biên giới" để chuyển hàng.

Người trực tiếp chuyển vàng là bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu (SN 1980, ở Tây Ninh).

Cô ta cho người của mình nhận vàng tại Phnom Pênh, chở đến cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh), để vào ngăn bí mật của xe ba gác, chất đá lạnh lên trên "ngụy trang" rồi phóng qua biên giới. Vàng được tập kết tại xưởng đá lạnh của Giàu tại huyện Tân Biên (Tây Ninh) trước khi chia nhỏ, giao người của bị can Phụng.

Cơ quan điều tra xác định, từ 3/8/2022 đến khi bị phát hiện ngày 28/9/2022, đường dây này buôn lậu trót lọt 4.830kg vàng thỏi tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng. Qua đây, 17 bị can trong đường dây hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.

Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Kim Phượng (em ruột bị can Ngọc Giàu) cầm đầu. Theo cáo trạng. Phượng sống ở biên giới, quen người bán vàng bên Campuchia nên đặt mua với giá 54.000USD/1kg vàng 9999 rồi mang lậu về Việt Nam, bán với giá cao hơn 300USD/1kg.

Việc vận chuyển vàng cũng bằng xe ba gác, chất đá lạnh lên trên như đường dây thứ nhất thực hiện. Viện kiểm sát cáo buộc từ 16/7/2022 – 28/9/2022, đường dây của Phượng buôn lậu thành công 1.320kg vàng, trị giá hơn 1.817 tỷ đồng.

Lại phát hiện bao tải chứa 21 gói nghi ma túy trên bờ biển Vũng Tàu

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/3, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết lại tiếp tục phát hiện bao tải nghi chứa hàng chục kg ma túy trôi dạt trên biển Vũng Tàu.

Tang vật được Công an TP.Vũng Tàu thu giữ. Ảnh: CACC

Tuấn cùng số tang vật. Ảnh: CACC

Ông H. đã mở bao tải ra xem, phát hiện bên trong có các gói hình chữ nhật. Khi mở 1 gói ra, ông H. thấy bên trong các gói có chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy nên người này đã đến Công an phường 2 để trình báo.

Công an phường 2 đã phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu và các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra bao tải, lực lượng chức năng phát hiện có 21 gói hình chữ nhật, bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là cocain.

Công an TP.Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường, niêm phong số tang vật trên phục vụ công tác điều tra.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 27/3, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra tại một phòng trọ ở đường Đô Lương, phường 11, TP.Vũng Tàu, phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1983, trú tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đang có hành vi tàng trữ 1 gói nylon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy loại cocaine) có khối lượng khoảng 1kg.

Qua làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận ngày 25/3, một người quen kể đã thấy 1 bao tải nằm trên bờ biển thuộc khu vực phường 10, TP.Vũng Tàu, và chở Tuấn ra bãi biển chở bao tải về.

Trước khi về, Tuấn đã ngụy trang bao tải để tránh bị phát hiện. Về đến nhà trọ, Tuấn mở gói nylon ra và phát hiện bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng.

Nghi là ma túy, đối tượng đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy sẽ tìm cách bán cho các đối tượng tiêu thụ.

Cơ quan công an đã thu giữ, niêm phong toàn bộ 21 gói nylon có chứa tinh thể trắng (nghi là cocain) nói trên để tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an khám xét nhà nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang



Sáng 30/3, theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, liên quan đến sai phạm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại TP.Long Xuyên, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực hiện khám xét nhà của ông Huỳnh Lê Phong, nguyên Trưởng TN&MT TP.Long Xuyên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực hiện khám xét nhà của nguyên Trưởng phòng TN&MT TP.Long Xuyên, sáng 30/3. Ảnh: CTV

Ông Phong cùng với bị can Nguyễn Thiện Thanh (cán bộ Phòng TN&MT TP.Long Xuyên) bị cho là không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ trình UBND TP.Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy CNQSDĐ không đúng quy định cho các hộ dân.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của hai bị can Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thiện Thanh ngày 29/3. Ảnh: CACC

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, cư trú thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh (SN 1976, cư ngụ phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), là cán bộ Phòng TN&MT TP.Long Xuyên, do liên quan đến sai phạm đất đai.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của hai bị can Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thiện Thanh ngày 29/3 Ảnh: CACC

Bị can Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thiện Thanh cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", theo quy định tại Khoản 3, Điều 32 Bộ Luật hình sự, xảy ra tại TP.Long Xuyên.

Theo nguồn tin của Dân Việt, chiều 29/3 Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của một số cán bộ, viên chức đang công tác tại Phòng TN&MT, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên.

Trước đó, vào ngày 1/8/2022, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Long Xuyên được phát hiện tử vong tại nhà riêng trong tư thế tự tử. Thời điểm này, ông Trung đang bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra một vụ án có liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai đang được Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng.