Công an vào cuộc truy tìm cô gái vào trường mầm non nghi bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Hải Phòng

Công an TP Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đang truy tìm đối tượng vào trường dẫn cháu bé 3 tuổi ra ngoài, hiện vẫn không rõ tung tích.