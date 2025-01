TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Ông lão cầm dao đâm vợ tử vong; bé gái 4 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng

Ông lão 75 tuổi cầm dao đâm vợ tử vong

Ngày 13/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Sình Chá Lầu (75 tuổi, trú huyện Yên Minh, Hà Giang) để điều tra về tội "Giết người".

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ ông Sình Chá Lầu. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: NLĐO

Theo cơ quan công an, trước đó, vào tối 9/1, do mâu thuẫn gia đình, ông Sình Chá Lầu đã dùng dao nhọn đâm vợ mình là bà C.T.M. (75 tuổi) dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã bắt giữ ông Sình Chá Lầu để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương truy tìm tung tích bé gái 4 tuổi nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng

Tối 13/1, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương (TP.Thuỷ Nguyên, TP.Hải Phòng) xác nhận thông tin trên địa bàn có một cháu bé 4 tuổi nghi bị bắt cóc khi bé đang học ở Trường Tiểu học Thiên Hương.

Hình ảnh người phụ nữ nghi là đối tượng lạ dẫn cháu bé đi đâu không rõ. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với báo chí, chị N.T.H. (trú tại TP.Thuỷ Nguyên) xác nhận, con gái chị (4 tuổi, học Trường Mầm non Thiên Hương, thuộc phường Thiên Hương) bị 1 kẻ lạ mặt vào trường đưa đi đâu không rõ. Sự việc xảy ra vào gần 16h chiều 13/1.

Đến 21h30 tối cùng ngày, gia đình vẫn chưa có thông tin về cháu. Chị H. đã trình báo việc con mình bị bắt cóc lên Công an phường Thiên Hương.

Thông tin với Dân Việt, một lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm tung tích cháu bé nghi bị bắt cóc.

"Vụ việc đang được anh em công an tích cực điều tra, truy tìm theo dấu vết của đổi tượng, đến nay đã khá ổn, nhiều khả năng sẽ sớm tìm được cháu bé" - vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, trên một trang FB, một phụ huynh đăng dòng trạng thái (có kèm số điện thoại) thông tin việc con của chị đang học Trường Mầm non Thiên Hương bị bắt cóc lúc 16h chiều 13/1, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm cháu bé.

Qua camera an ninh, cho thấy hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ đen, đeo kính, bịt khẩu trang đã tới trường lúc gần 16h và dẫn theo cháu bé. Người này dắt tay bé đi bộ và không thấy việc bé phản kháng.

Thông tin trên đã được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm và mong cơ quan chức năng vào cuộc và sớm tìm được cháu bé trở về với gia đình.

Công an tạm giữ tài xế lái xe tải tông chết 6 người ở Nghệ An

Trưa 13/1, ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) xác nhận, công an huyện đã tạm giữ Vũ Văn Hảo (SN 1982, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) để phục vụ điều tra.

Chiếc xe tải được đưa ra khỏi hiện trường.

Vũ Văn Hảo là tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 6 người chết tại địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Qua kiểm tra, lái xe không có nồng độ cồn và ma túy; chiếc xe tải mới được kiểm định cách đây 2 tháng.

Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 6 nạn nhân trong vụ xe tải lao vào cửa hàng.

Cũng theo lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, 6 người chết trong vụ xe tải lao vào cửa hàng thuộc 3 gia đình, trong đó có 2 hộ nghèo, một hộ cận nghèo. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương các cấp, lãnh đạo huyện, xã đều có mặt tại các gia đình để động viên, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân.

Người thân đau đớn bên các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Ông Xồng Bá Lầu – Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho biết, cơ quan điều tra vừa đưa chiếc xe tải ra khỏi hiện trường. Chiếc xe này cũng bị hư hỏng rất nặng. Chính quyền địa phương đang cùng với cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình mai táng cho các nạn nhân.

Ông Phan Huy Chương, Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, đại diện ban đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Trước mắt, Ban đã hỗ trợ mỗi người tử vong 5 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn cũng hỗ trợ 15 triệu đồng cho mỗi nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng và Công an huyện hỗ trợ chung 5 triệu đồng.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào khoảng 17h ngày 12/1, một chiếc xe tải chở lá dong mang biển kiểm soát: 37C-537.03 (loại xe 1,5 tấn) đang lưu thông theo hướng đi từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn do anh Vũ Văn Hảo điều khiển xuống dốc bị mất lái đâm vào nhà dân. Vụ tai nạn đã làm 6 người chết (5 người chết tại chỗ, 1 người chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện).

Danh tính tử vong trong vụ tai nạn gồm: Và Thiêm Ph. (SN 2018), Và Xuân Đ. (SN 2016), Vừ Y D. (SN 2005), Và Y M. (SN 2014), Và Y D. (SN 2023) tử vong tại hiện trường. Nạn nhân Lê Thị Kh. (SN 1985) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ông Lưu Bình Nhưỡng lĩnh án 13 năm tù, ông Lê Thanh Vân bị tuyên 7 năm tù

Sáng 13/1, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân, cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước và 2 bị cáo khác.

Như Dân Việt đã đưa tin, từ ngày 7/1 đến ngày 13/1, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng – cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội), Lê Thanh Vân – cựu Uỷ viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, Nguyễn Văn Vương – cựu chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước, Phạm Minh Cường (Thái Bình, lao động tự do), Vũ Đăng Phương (Thái Bình, lao động tự do).

Trưa 13/1, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định, tuyên bố các bị cáo Phạm Minh Cường, Vũ Đăng Phương phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng lĩnh tổng hình phạt cho 2 tội danh là 13 năm tù. Ảnh: NH

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" và tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Các bị cáo Nguyễn Văn Vương, Lê Thanh Vân phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Về hình phạt, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định như sau:

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Thanh Vân đã hoàn thành, nhưng số tiền bị cáo nhận ít hơn nên áp dụng chính sách khoan hồng với bị cáo Vân. Toà quyết định, tuyên phạt bị cáo Vân 7 năm tù. Ảnh: Truyền hình Thái Bình

Bị cáo Phạm Minh Cường: 7 năm tù, tổng hợp hình phạt của bản án trước, buộc Cường phải chấp hành bản án 11 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng: 3 năm tù tội "Cưỡng đoạt tài sản", 10 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nhưỡng chấp hành bản án 13 năm tù.

Bị cáo Lê Thanh Vân: 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương: 14 năm tù.

Bị cáo Vũ Đăng Phương 6 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước, buộc Phương phải chấp hành bản án 8 năm 9 tháng tù.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, với vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, Phạm Minh Cường là người khởi xướng, chịu trách nhiệm chính. Bị cáo Vũ Đăng Phương được Cường giao nhiệm vụ, giữ vai trò thực hành. Với ông Lưu Bình Nhưỡng, ông này được xác định là đồng phạm, nhưng với vai trò thứ yếu. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và môi trường đầu tư.

Với vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp giải quyết vụ án dân sự xảy ra tại Toà án nhân dân TP.Hải Phòng để trục lợi, HĐXX nhận định, đủ cơ sở kết luận anh Bùi Văn Thao (Hải Phòng) là người làm cho Cường, biết Cường quen bị cáo Nhưỡng nên đã nhờ giúp đỡ, can thiệp với toà án xử theo hướng có lợi cho anh Thao. Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng tư cách Đại biểu Quốc hội, chuyển đơn đến cơ quan chức năng TP.Hải Phòng. Hành vi can thiệp của bị cáo Nhưỡng được xác định có lồng ghép ý chí chủ quan của bị cáo này vào việc chuyển đơn. Bị cáo Nhưỡng đã ban hành phiếu chuyển đơn sau khi đã nhận được bộ cánh cửa gỗ (trị giá 75 triệu đồng), được Thao hứa cảm ơn 1 suất đất trị giá khoảng 160 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Nhưỡng đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Trong vụ án lợi dụng chức vụ, qyền hạn can thiệp phê duyệt dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh để trục lợi, HĐXX nhận thấy, tại toà bị cáo Nhưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bị cáo đã ban hành các văn bản gửi các cơ quan chức năng có liên quan để giúp doanh nghiệp. Cuối cùng bị cáo đã nhận 300.000USD từ doanh nghiệp.

Trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp phê duyệt dự án khu dân cư khu dịch vụ phía Bắc kênh làm mát Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (Dự án 36ha) để hưởng lợi, HĐXX nhận định, tại toà bị cáo Vương, Nhưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng thể hiện. Với bị cáo Vân, ông này là Đại biểu Quốc hội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, làm phiếu chuyển đơn nhằm trục lợi 1 lô đất ở xã Vân Nội (Đông Anh, TP.Hà Nội) và 1.000m2 đất ở Hạ Long (Quảng Ninh). Việc bị cáo Vân và người bào chữa trình bày hành vi không cấu thành tội phạm là không có cơ sở chấp nhận.

Tại diện tích đất Vương cho ông Vân, ông Nhưỡng tại xã Vân Nội, tại thời điểm Vương bàn bạc với bị cáo Vân, Nhưỡng, Vương đã thực hiện thuế người đo đạc, các bị cáo Vân, Nhưỡng đã sang xem đất, sau đó đã đưa căn cước của con cho Vương. Với diện tích hứa cho tặng tại Dự án 36ha là 1.000m2, do đây là dự án khu dân cư, Vương thoả thuận việc can thiệp, tác động. Các bị cáo Vương, Nhưỡng, Vân biết Dự án 36ha đã bị thu hồi, nhưng Vương bàn bạc với bị cáo Vân, Nhưỡng, 2 bị cáo đã dùng quyền hạn của mình chuyển đơn với mong muốn tiếp tục cho Công ty Hạ Long thực hiện dự án, nhằm trục lợi lô đất ở xã Vân Nội và 1.000m2 ở dự án tại Hạ Long. Việc UBND tỉnh Quảng Ninh từ chối cho Công ty Hạ Long tiếp tục thực hiện dự án là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo.

Trong vụ án này, Vương là người khởi xướng, lôi kéo bị cáo Vân, Nhưỡng nên chịu hình phạt cao nhất. Bị cáo Nhưỡng giữ vai trò thực hành tích cực; bị cáo Vân giữ vai trò thứ yếu. Trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp dự án thăm dò khoáng sản đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại đồi Bắc Sơn (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để hưởng lợi, HĐXX nhận định, đủ cơ sở xác định các bị cáo đã nhận tiền của doanh nghiệp, thực hiện hành vi vi phạm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Nguyễn Văn Vương, Lê Thanh Vân ở tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

Với bị cáo Vân, hành vi phạm tội của ông này đã hoàn thành, nhưng số tiền bị cáo nhận ít hơn nên khi lượng hình HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng với bị cáo này.

Giám đốc Xuyên Việt Oil cùng 6 bị cáo kháng cáo, cựu Bí thư Bến Tre được trả lại 133 sổ tiết kiệm

TAND TP.HCM vừa chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến các tội danh "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng các tổ chức liên quan, lên TAND Cấp cao tại TP.HCM để xét xử phúc thẩm.

Trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil), ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) cùng 5 bị cáo khác đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, một cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng nộp đơn kháng cáo.

Bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: Xuân Huy.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Mai Thị Hồng Hạnh 30 năm tù về các tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ". Ông Lê Đức Thọ bị tuyên phạt 28 năm tù về các tội: "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 7 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, ngoài mức án đã tuyên, TAND TP.HCM buộc ông Lê Đức Thọ nộp lại 1,47 triệu USD, 300 triệu đồng, đồng thời tạm giữ hơn 440.000 USD, 25,6 tỷ đồng và một sổ tiết kiệm để đảm bảo thi hành án.

Tuy nhiên, ông được trả lại 97 miếng vàng và 133 sổ tiết kiệm do không liên quan đến vụ án. Tòa cũng tuyên tịch thu và nộp ngân sách Nhà nước một ô tô Mercedes Benz S450 trị giá khoảng 6,6 tỷ đồng và 5 chiếc đồng hồ Patek Philippe, trong đó có một chiếc trị giá 421.000 USD (gần 10 tỷ đồng), là những tài sản mà ông Thọ được bà Hạnh tặng khi còn đương chức.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil. Ảnh: Xuân Huy.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh bị xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án. Trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã tìm cách gặp gỡ, mua chuộc các quan chức phụ trách chuyên môn thuộc Bộ Công Thương để xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu, dù công ty không đủ điều kiện.

Từ năm 2016 đến 2022, bà đã 22 lần đưa hối lộ cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Hạnh chỉ đạo cấp dưới không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát 219 tỷ đồng, đồng thời rút 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường để sử dụng vào mục đích cá nhân. Với hành vi này, tòa tuyên phạt bà Hạnh 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 11 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Bà Hạnh cũng bị buộc bồi thường tổng cộng hơn 1.700 tỷ đồng và bị kê biên 11 bất động sản, phong tỏa 36 tài khoản cá nhân.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra xác định từ năm 2019 đến 2020, ông Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ tổng cộng 600.000 USD từ bà Hạnh để tác động, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil tại Vietinbank. Ngoài ra, từ năm 2021, với vai trò Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ để gây ảnh hưởng, tạo điều kiện cho công ty của bà Hạnh được vay vốn với hạn mức 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp chỉ 40%. Đổi lại, ông nhận nhiều tài sản có giá trị từ bà Hạnh. Tổng cộng, ông Thọ đã nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hơn 33 tỷ đồng, nhưng sau đó ông và gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền này.

Hiện TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ cùng các đơn kháng cáo của các bị cáo để thụ lý theo thủ tục phúc thẩm.