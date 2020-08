Công an vào cuộc vụ Công ty SP Land bán "dự án ma"

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo của người dân, cùng các giấy tờ liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land) bán "dự án ma" mang tên Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 (xã An Điền, Thị xã Bến Cát) mà Dân Việt đã phản ánh.

Theo tố cáo của hơn 40 khách hàng, cuối năm 2018, họ đã mua đất nền tại dự án Khu dân cư An Điền 1 và An Điền 2 do Công ty SP Land rao bán với mức giá gần 500 triệu đồng/nền.

Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn tố cáo của khách hàng mua đất nền từ Công ty SP Land

Khi làm hợp đồng mua bán, Công ty SP Land cam kết sẽ bàn giao sổ đỏ của từng nền sau 9 tháng ký hợp đồng. Công ty đã đưa ra nhiều bản vẽ, sơ đồ phân lô dự án thể hiện chi tiết các vị trí nền đất, đường, công viên và nhiều hạng mục khác.

Thế nhưng, chờ đời nhiều năm nhưng vẫn chưa được giao đất, khách hàng kéo đến trụ sở Công ty SP Land thì được lãnh đạo công ty nhiều lần hứa hẹn...

Quá bức xúc, nhóm khách hàng đã kéo đến xã An Điền, thị xã Bến Cát. Họ căng băng rôn, phát loa, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land (Công ty SP Land) trả lại tiền và làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Dương.

Sơ đồ phân lô dự án Khu dân cư An Điền 1 do Công ty SP Land tự lập ra

Theo tìm hiểu của Dân Việt, Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển địa ốc SP Land được cấp giấy phép hoạt động vào ngày 9/8/2018 do bà Lê Thị Thanh (34 tuổi, ngụ xã An Điền, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) làm Tổng giám đốc.

Sau khi thành lập, Công ty SP Land có văn phòng đại diện tại đường Đồng Khởi (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Cách đây hơn một tháng văn phòng công ty này chuyển về xã An Điền (thị xã Bến Cát).