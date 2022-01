Công an vây bắt sòng bạc sát phạt trong nghĩa địa

Theo cơ quan công an, chiều 27/1 (25 tháng Chạp), tại khu vực nghĩa địa thuộc ấp Xóm Lò (xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu), Công an huyện Bến Cầu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Tây Ninh, đột kích sòng bạc đang tổ chức tại đây.

Sòng bạc bị bắt quả tang. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Công an bắt quả tang 31 người tham gia, thu 192 triệu đồng, 2 bộ dụng cụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sòng tài xỉu này do Lê Tuấn Khải (32 tuổi) và Võ Minh Tân (35 tuổi) cùng ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu tổ chức.

Công an lấy lời khai các đối tượng vi phạm ngay trong đêm để xử lý. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Hàng ngày, từ 12h đến 17h có khoảng 30-40 người tụ tập đến tham gia đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 5-20 triệu đồng. Mỗi ngày tiền xâu mà Khải và Tân thu được từ 10-20 triệu đồng.

Để an toàn cho sòng bạc, 2 đối tượng Khải và Tân thuê thêm người canh gác bên ngoài để tránh sự truy bắt của lực lượng công an.