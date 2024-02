Công an xã giúp cụ bà đi lạc 2 năm về với gia đình

Công an xã Xuân Sơn vừa nhận được thư cảm ơn của chị Vũ Thị Hương (trú tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về việc đơn vị đã tìm được mẹ chị là bà Nguyễn Thị Thư (SN 1939) bị thất lạc 2 năm nay.



Chỉ huy Công an xã Xuân Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình, rà soát nhân khẩu trên địa bàn, đơn vị phát hiện cụ bà Nguyễn Thị Thư hiện sống một mình, không có người thân ở khu đất giải tỏa trên địa bàn xã.

Chị Vũ Thị Hương đến trụ sở Công an xã Xuân Sơn đón mẹ về nhà chăm sóc.

Sau khi tiếp cận, tìm hiểu thông tin, mặc dù bà Thư tuổi cao, trí nhớ thuyên giảm, nhưng với khả năng vận động mềm dẻo, khơi gợi về nơi đã từng sống, về gia đình, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Sơn đã có được thông tin cụ già cô độc này hiện có một người con gái hiện đang sống ở xã Dị Sử.

Từ thông tin quan trọng đó, Công an xã Xuân Sơn đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin và đã liên hệ được với chị Vũ Thị Hương - con gái bà Thư.

Khi biết tin về mẹ mình, chị Hương đã xúc động không nói thành lời. Chị cho biết, 2 năm trước, do tuổi cao, bị lẫn nên trong lúc nhà vắng người, mẹ chị đã rời đi. Hơn 2 năm nay, gia đình đã nhiều lần cất công tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín, không có một tin tức gì.

Ngày 18/2 vừa qua, chị Hương đã đến trụ sở Công an xã Xuân Sơn làm thủ tục đón mẹ mình về. Trong lá thư cảm ơn, chị Hương gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an xã Xuân Sơn nói riêng, Công an thị xã Sơn Tây nói chung đã hết lòng nhiệt tình giúp đỡ mẹ chị trở về với gia đình an toàn, bình an.

“Việc làm ý nghĩa của các đồng chí một lần nữa làm đẹp thêm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, luôn sẵn sàng "Vì nhân dân phục vụ". Nhân dịp đầu năm mới Giáp Thìn, tôi xin chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và làm được nhiều việc tốt hơn nữa để là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân” - chị Vũ Thị Hương bày tỏ.