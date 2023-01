Công bố doanh số VinFast VF 8 và VF e34 tháng 12/2022

Trong tháng cuối năm 2022, sau khi đã ổn định chuỗi cung ứng và tối ưu hệ thống sản xuất, VinFast đã bàn giao ra thị trường số lượng ô tô điện nhiều gấp 7 lần so với tháng 11, đáp ứng nhu cầu cho hơn 4.000 khách hàng đặt cọc trước các mẫu xe VF 8 và VF e34 tại Việt Nam. Cụ thể, VinFast đã bàn giao 2.730 xe VF 8 và 1.548 xe VF e34 trong tháng 12/2022.

Công bố doanh số VinFast VF 8 và VF e34. Ảnh VinFast.

Đặc biệt, tháng 12/2022 cũng chứng kiến những thành công liên tiếp của các mẫu ô tô điện VinFast. Trong đó, mẫu xe VinFast VF 8 được Cộng đồng Tinh tế bình chọn là Xe hơi điện của năm, Xe ô tô điện được yêu thích nhất và Xe ô tô phổ thông trên 1 tỷ được yêu thích nhất; đồng thời được Giải thưởng Car Awards 2022 của Báo điện tử VnExpress vinh danh là Ngôi sao mới. Gần đây nhất, tại Gala trao giải Car Choice Awards 2022, VinFast VF 8 tiếp tục được bình chọn và đánh giá là Xe trang bị nổi bật 2022 ở hạng mục Xe xu hướng, cùng với danh hiệu Xe xanh của năm 2022 dành cho VF e34.

Bên cạnh VF 8 và VF e34, ngày 10/12/2022, VinFast đã chính thức nhận đặt cọc mẫu xe điện cỡ A - VF 5 Plus. Với mức giá 458 triệu đồng (không bao gồm pin) và 538 triệu đồng (bao gồm pin), VF 5 Plus đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng cả nước khi nhận được 3.293 đơn đặt hàng chỉ sau 9 giờ mở bán, trong đó gần 80% là đơn hàng cam kết chắc chắn sẽ lấy xe. Chương trình ưu đãi cho các khách hàng đặt cọc sớm VF 5 Plus sẽ kéo dài đến hết ngày 10/1/2023. Dự kiến VinFast sẽ bàn giao những chiếc VF 5 Plus đầu tiên cho khách hàng từ tháng 4/2023.

Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục bàn giao mẫu xe VF 9 ra thị trường, đồng thời nhận đặt cọc hai mẫu xe VF 6 và VF 7 trên toàn cầu từ tháng 3/2023. Hiện lô xe 999 chiếc VF 8 xuất khẩu đầu tiên đã cập bến thị trường Mỹ và lần lượt được bàn giao cho các khách hàng đặt trước.

Bên cạnh việc đẩy nhanh quá trình sản xuất và bàn giao xe tới tay khách hàng, VinFast vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống trạm sạc tại 63 tỉnh, thành trên cả nước; phát triển mạng lưới showroom, xưởng dịch vụ rộng khắp và triển khai loạt chính sách chăm sóc khách hàng tốt bậc nhất thị trường như bảo hành chính hãng lên tới 10 năm, dịch vụ cứu hộ pin 24/7 (Mobile Charging), sửa chữa lưu động (Mobile Service), cứu hộ miễn phí 24/7…