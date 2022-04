Sáng 12/4, tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm vượt bậc đối với anh Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng PC07 - Công an tỉnh Đồng Nai. Cũng tại buổi lễ này, anh Hiếu được nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Vũ Hồng Văn trao quyết định thăng hàm cho anh Thái Ngô Hiếu. Ảnh: Nha Mẫn

Anh Hiếu chính là người đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, lao ra dòng nước xoáy để cứu sống nhiều sinh viên không may bị đuối nước tại biển Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 10/4 vừa qua.

Cụ thể, vào gần 8 giờ ngày 10/4, anh Hiếu cùng gia đình vui chơi tắm biển tại bãi tắm thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ một nhóm thanh niên khoảng 20 người.

Anh Hiếu đã lập được chiến công lớn. Ảnh: Nha Mẫn

Thấy vậy, anh Hiếu nhanh chóng bơi đến hiện trường nơi có xoáy nước sâu, chảy xiết, trực tiếp kéo được 3 người vào bờ. Sau đó, anh Hiếu tiếp tục quay ra cùng nhân viên cứu hộ bãi biển lặn tìm được thêm 1 nạn nhân nữa đưa vào bờ.

Trước tinh thần dũng cảm, gan dạ của anh Hiếu, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo lên Bộ Công an xem xét thăng cấp hàm vượt bậc và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho anh Hiếu.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng có thư khen và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng tặng bằng khen đột xuất cho anh Hiếu để ghi nhận hành động đẹp của anh Hiếu, đồng thời động viên, khích lệ anh.

Anh Hiếu trong ngày nhận quyết định. Ảnh: Nha Mẫn

Và vào ngày 11/4, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng hàm vượt bậc đối với anh Hiếu từ trung úy lên đại úy.

Suốt 10 năm qua, trong quá trình công tác, anh Hiếu đã tham gia 39 lượt cứu nạn, cứu hộ và đã cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Với những thành tích đã đạt được, đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, xả thân chấp nhận có thể hy sinh tính mạng để cứu người dân bị đuối nước, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với người dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân.