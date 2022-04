Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ Cảnh sát cứu 4 người đuối nước

Ngày 11/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên đại úy đối với chiến sĩ Thái Ngô Hiếu.

Theo Bộ Công an, ngày 10/4, trong lúc tắm biển tại bãi tắm khu Resort Zenna thuộc xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng chí trung úy Thái Ngô Hiếu (SN 1989, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Trảng Bom, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) nghe có người dân kêu cứu và phát hiện 1 nhóm thanh niên xảy ra đuối nước tập thể tại khu vực nước rất sâu, chảy xiết và sóng biển lớn.

Sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng, khiến những người dân hoảng loạn và không thể ứng cứu kịp thời, song với tinh thần dũng cảm ngay lập tức, đồng chí Hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn anh dũng chiến đấu với cơn sóng lớn để cứu người, trực tiếp đưa được 4 người vào bờ và bằng kỹ năng nghiệp vụ, đồng chí Hiếu đã thực hiện sơ cứu tại chỗ, cứu sống 4 nạn nhân, sau đó tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tổ chức tìm kiếm được thi thể 1 nạn nhân còn lại.

Trong quá trình công tác, đồng chí Hiếu đã tham gia 39 lượt cứu nạn, cứu hộ và đã cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn…

Chiến sĩ cảnh sát Thái Ngô Hiếu thực hiện sơ cứu tại chỗ, cứu sống các nạn nhân.

Với những thành tích đã đạt được, đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, ngày 11/4/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai.