Công dân kiện quyết định hành chính của Giám đốc, Trưởng Công an huyện ở Thái Bình

Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa qua đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án khiếu kiện về quyết định hành chính và hành vi hành chính.

Người khởi kiện trong vụ án là anh Đỗ Ngọc C (SN 1990, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Người bị kiện là Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ và các cán bộ có liên quan.

Nội dung vụ án cho biết, thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Quỳnh Phụ gồm 5 cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 396B, 455, 468, 452 (địa phận huyện Quỳnh Phụ), tuyến đường huyện.

Hồi 9 giờ 5 phút ngày 23/5/2022, qua thiết bị nghiệp vụ là máy đo tốc độ, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển số 17A-165.xx do anh Đỗ Ngọc C lưu thông trên tuyến đường tỉnh 468 chạy quá tốc độ quy định 76/60 km/h.

Một công dân ở Thái Bình đã kiện hành chính Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an 1 huyện khi không đồng ý với các quyết định xử phạt hành chính với mình. Tòa án sau đó bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người này. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa/Cục Cảnh sát giao thông.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, anh C đã được đọc lại, không có ý kiến gì và ký vào biên bản vi phạm.

Căn cứ vào lỗi vi phạm, ngày 29/5/2022, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lỗi vi phạm điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20km/h: mức phạt 5.000.000đồng, phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Không đồng ý với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, anh C có đơn khiếu nại. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, Trưởng Công an huyện đã thành lập tổ xác minh để xác định tính có căn cứ trong việc lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện đối với lỗi vi phạm của anh C.

Căn cứ kết quả xác minh, kết quả đối thoại ngày 26/7/2022, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, giữ nguyên Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với anh C.

Ngày 2/8/2022, anh C có đơn khiếu nại lần hai gửi Công an tỉnh Thái Bình. Căn cứ kết quả xác minh, ngày 5/10/2022, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai), giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ.

Anh C làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình để nghị tuyên hủy các quyết định nêu trên.

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, trình bày của các bên đương sự và tranh luận tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của kiểm sát viên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh C.