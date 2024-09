Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Yagi

Từ khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) là cơ quan đi tiên phong trong công tác ứng phó với Bão Yagi. UNDP theo dõi chặt chẽ tác động của bão và lũ lụt, làm trưởng nhóm 2 trong 3 Nhóm đánh giá chung đến các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái và Lào Cai, và thực hiện các hoạt động ứng phó khẩn cấp nhanh chóng.

Để giúp cho cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề ở Yên Bái, hôm nay UNDP trao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông than 70 bộ đồ dùng gia đình có tình đến nhu cầu của phụ nữ và người khuyết tật. UNDP sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện đánh giá nhu cầu liên ngành, cứu trợ khẩn cấp cũng như lập kế hoạch phục hồi sớm và xây dựng khả năng chống chịu trong dài hạn.



WHO bàn giao viên khử trùng cho Bộ Y tế. Ảnh: WHO.

* Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã vận chuyển cứu trợ khẩn cấp một triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế, và số hàng hóa này dự kiến sẽ được vận chuyển xuống địa phương trong ngày 13/9 để bảo vệ sức khoẻ của hàng trăm nghìn người dân.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi vô vùng đau buồn khi số người thiệt mạng vẫn đang tiếp tục tăng và còn nhiều người ở trong vùng có nguy cơ gặp nguy hiểm do hậu quả của bão lũ".

Bà cho biết, đóng góp của WHO sẽ giúp cung cấp khoảng 15 triệu lít nước sạch - đảm bảo nguồn nước uống an toàn trong nhiều ngày, nhiều tuần tới cho các hộ gia đình và sử dụng trong các cơ sở y tế tại 8 tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Yên Bái.

* Thông qua Đơn vị Cứu trợ Nhân đạo Thụy Sĩ, chính phủ Thụy Sĩ sẽ dành 1 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 1.2 triệu USD) cho các công tác hỗ trợ phục hồi, đồng thời gửi chuyên gia và nguồn lực tới tâm điểm của công tác cứu trợ.



Một đội ngũ gồm 6 chuyên gia giàu kinh nghiệm về nước và vệ sinh, nơi trú ẩn khẩn cấp và giảm thiểu rủi ro thiên tai đang được điều động sang Việt Nam để hỗ trợ cơ quan chức năng và những người bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, Thụy Sĩ sẽ cung cấp các vật dụng thiết yếu, bao gồm 300 lều trại và hệ thống phân phối nước đủ phục vụ 10.000 người. Thụy Sĩ đang phối hợp với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để khẩn trương gửi các vật dụng thiết yếu này đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm cứu trợ tức thì cho những người đang trong tình trạng khẩn cấp.

* Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trước những thảm họa thiên tai mà Việt Nam đang phải gánh chịu.

Trên trang cá nhân mạng xã hội X, chiều 12/9, Tổng thống Macron viết: "Nước Pháp bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam sau khi cơn bão Yagi (bão số 3) đã tàn phá, làm thiệt mạng hàng trăm người và gây thiệt hại lớn về vật chất. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn".

Cũng trong thời gian này, nhiều tờ báo ở Pháp đã đăng tin về những thiệt hại về người và tài sản, cũng như những hậu quả của bão lũ mà người dân Việt Nam đã và đang phải gánh chịu.

* Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra tuyên bố về những thiệt hại do bão Yagi (bão số 3 tại Việt Nam) gây ra, trong đó gửi lời thăm hỏi chân thành nhất tới nhân dân Việt Nam đang hứng chịu hậu quả do cơn bão này, đồng thời cho biết Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đang cung cấp viện trợ nhân đạo để hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả do bão, bao gồm viện trợ tài chính, lều bạt, nước uống và thiết bị vệ sinh, cũng như các vật dụng cần thiết khác…

Trước tình hình dự báo tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới đây, các chuyên gia về thảm hoạ của USAID tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đối tác ứng phó khẩn cấp ở địa phương. Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác, trong đó có khuôn khổ nhóm Bộ tứ (Quad) nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện nay.



Nhân dịp này, Ngoại trưởng Blinken cũng bày tỏ chia sẻ trước những thiệt hại về người và tài sản do cơn bão Yagi gây ra tại các nước khác, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ những khu vực có yêu cầu.