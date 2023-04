Thiếu tướng Đinh Văn Nơi công khai số điện thoại tiếp nhận tin báo về tội phạm

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi công khai số điện thoại tiếp nhận tin tố giác tội phạm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo đó, số điện thoại trực ban của Công an tỉnh Quảng Ninh là 069.2808.112 và 02033.835.901, thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Quảng Ninh.



Số điện thoại của trực ban hình sự là 069.2808.134, thường trực 24/24 giờ tiếp nhận các cuộc gọi tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ hộp thư tố giác tội phạm: togiactoipham@quangninh.gov.vn, thường trực 24/24 giờ tiếp nhận email có nội dung tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng công khai số điện thoại là 096.229.7777. Số điện thoại này thường trực 24/24 giờ, tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.