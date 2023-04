Đây là hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 và kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao tặng quà cho chùa Neryvone nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023. Ảnh: Hồng Cẩm

Dịp này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 huyện (Thới Lai, Cờ Đỏ, Ô Môn); trao 300 phần quà tặng các hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) trên địa bàn huyện Thới Lai.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao tặng bảng tượng trưng quà cho đại diện lãnh đạo huyện Thới Lai. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại buổi lễ, các đại biểu cắt băng khánh thành công trình "Tuyến đường dân sinh" tại ấp Định Phước, xã Định Môn, huyện Thới Lai.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 570 triệu đồng, được Ban Giám đốc và CBCS Công an tỉnh Quảng Ninh đóng góp, vận động xã hội hóa.



Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo hiếu học huyện Thới Lai. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại buổi trao quà, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, đồng bào dân tộc Khmer luôn tích cực cùng các cấp chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội tham gia các phong trào sản xuất nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đời sống của bà con đồng bào dân tộc Khmer còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội còn kém phát triển, đời sống vật chất và tinh thần vẫn còn thấp so với mặt bằng chung.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao quà cho đồng bào Khmer Khmer tại Cần Thơ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Hồng Cẩm

"Những phần quà hôm nay tuy không lớn về vật chất nhưng là tình cảm, trách nhiệm của CBCS Công an tỉnh Quảng Ninh gửi tới các hộ gia đình chính sách, các hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP.Cần Thơ với mong muốn phần nào chia sẻ bớt những khó khăn, vất vả, tiếp thêm động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống" - Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành công trình "Tuyến đường dân sinh" tại ấp Định Phước, xã Định Môn, huyện Thới Lai. Ảnh: Hồng Cẩm

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi mong bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên con em ra sức học tập.

Tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xúi giục, kích động, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra những nguy cơ làm mất ổn định chính trị và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.