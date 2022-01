Công nghệ an ninh mạng tại doanh nghiệp Việt Nam: Lỗi thời quá nhiều

Nghiên cứu với tiêu đề "Nghiên cứu kết quả an ninh mạng phần 2" nhấn mạnh, 31% công nghệ an ninh mạng hiện đang sử dụng tại các doanh nghiệp Việt Nam bị các chuyên gia an ninh và bảo mật làm việc tại các tổ chức này đánh giá là đã lỗi thời.

Kiến trúc SASE của Cisco.

Nghiên cứu dựa trên cuộc khảo sát toàn cầu với hơn 5.100 chuyên gia an ninh và bảo mật tại 27 quốc gia, trong đó có hơn 2.000 chuyên gia của 13 thị trường tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu các biện pháp khả thi mà các tổ chức doanh nghiệp đang áp dụng để bảo vệ họ khỏi các mối đe dọa xuất hiện ngày càng nhiều.

Trong số những người tham gia khảo sát có các chuyên gia, các nhân viên đang làm việc tại các công ty ở Việt Nam, đã chia sẻ về các phương pháp cập nhật và tích hợp kiến trúc bảo mật, cách thức phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa và khả năng chống đỡ với các cuộc tấn công.

Những người tham gia khảo sát từ Việt Nam đánh giá cơ sở hạ tầng an ninh mạng tại công ty họ khá phức tạp, điều này tương đồng với 43% số người tham gia khảo sát đã nêu ra quan ngại này trong kết quả nghiên cứu.

Tuy nhiên, dấu hiệu đáng mừng là các công ty tại Việt Nam đang tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách đầu tư vào các công nghệ và phương pháp tiếp cận an ninh mạng hiện đại và nỗ lực cải thiện thế trận an ninh mạng. 96% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết, công ty của họ đang đầu tư vào chiến lược "Zero Trust" (không tin tưởng bất kỳ ai cho đến khi được xác minh), 45% nói rằng tổ chức của họ đang có những kết quả vững chắc khi áp dụng chiến lược này và 52% cho biết họ đang lên kế hoạch thực hiện chiến lược này.

Ngoài ra, 92% số người được hỏi chia sẻ là công ty của họ đang đầu tư vào kiến trúc SASE (Secure Access Service Edge - truy cập an toàn với dịch vụ lớp biên), 44% cho rằng công ty họ đang đạt được tiến bộ tích cực khi áp dụng kiến trúc này và 38% nói rằng tổ chức của họ đang ở giai đoạn chín muồi trong việc triển khai kiến trúc SASE.

Các tổ chức đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi hoạt động trong môi trường này như sự phức tạp trong việc kết nối người dùng với các ứng dụng và dữ liệu trên nhiều nền tảng đám mây, chính sách bảo mật không nhất quán giữa các địa điểm và mạng khác nhau, khó khăn khi xác minh danh tính của người dùng và thiết bị, thiếu khả năng hiển thị đầu cuối trong cơ sở hạ tầng bảo mật…

Kiến trúc SASE được đánh giá là cách thức hiệu quả để giải quyết những thách thức này. Nói một cách đơn giản, SASE kết hợp hệ thống mạng và các chức năng bảo mật trong điện toán đám mây để cung cấp quyền truy cập an toàn vào các ứng dụng tại bất kỳ nơi nào người dùng làm việc. Trong khi đó, Zero-Trust là khái niệm liên quan đến việc xác minh danh tính của từng người dùng và thiết bị mỗi khi họ truy cập vào mạng của tổ chức nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh bảo mật.

Ông Juan Huat Koo, Giám đốc An ninh mạng Cisco khu vực ASEAN cho hay, trong môi trường kinh doanh thiên về kỹ thuật số ngày nay, các công ty nên chắc chắn họ luôn đương đầu được với các vấn đề an ninh mạng. Nghiên cứu mới nhất của Cisco đưa ra các thông tin hữu ích cho các chuyên gia bảo mật về những cách thức hiệu quả khi vừa xây dựng được một thế trận an ninh bảo mật vững chắc vừa duy trì trải nghiệm người dùng liền mạch, từ đó đưa ra những gợi ý doanh nghiệp nên tập trung và ưu tiên để giữ an toàn cho doanh nghiệp và người dùng.