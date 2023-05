Việc Hollywood không ngừng theo đuổi các kỹ thuật để nâng cao khả năng sản xuất các bộ phim điện ảnh đã dẫn đến sự lạm dụng các công nghệ trẻ hóa. Điều này cho phép các diễn viên lớn tuổi thể hiện các phiên bản trẻ hơn của nhân vật của họ. Ngành công nghiệp vẫn đang đối mặt với những thách thức và hạn chế của công nghệ này. Bộ phim "Indiana Jones" phần thứ 5 là một ví dụ, ê-kíp làm phim và Harrison Ford nhận về không ít lời chê bai từ giới phê bình.

Công nghệ "cải lão hoàn đồng" bị chỉ trích tại Hollywood

Harrison Ford được ứng dụng công nghệ trẻ hóa. Ảnh: IT.

Mặc dù các tác dụng chống lão hóa đã cho thấy nhiều hứa hẹn, nhưng việc tái tạo diện mạo tự nhiên của một người trẻ hơn vẫn khó khăn với công nghệ hiện tại. Bất chấp những tiến bộ về mặt hình ảnh, những hiệu ứng này thường thiếu sự tinh tế và biểu cảm chân thực của con người, điều này có thể cản trở khán giả hòa mình vào câu chuyện.

Tại buổi ra mắt phim "Indiana Jones and the Dial of Destiny" tại Liên hoan phim Cannes, người xem có thể ngay lập tức nhận ra những sai sót trong khâu trẻ hóa Harrison Ford, đặc biệt là ở đôi mắt. Theo Clayton Davis từ Variety, sử dụng trẻ hóa (de-aging) không mang lại hiệu quả trong việc khắc họa Indiana Jones trẻ tuổi. Thay vào đó, Indiana Jones như một nhân vật đang làm nhiệm vụ trong trò chơi điện tử.

Trước đó, đã có một số bộ phim ứng dụng công nghệ này thành công. Phiên bản trẻ tuổi của Will Smith trong "Gemini Man" (2019) hay Alfred Molina qua vai diễn Doc Ock trong "Spider- Man: No Way Home" (2021) được ca ngợi. Tuy nhiên, công nghệ trẻ hóa chỉ hiệu quả khi các nhà làm phim biết lồng ghép một cách tinh tế vào tác phẩm.

Tuy vậy, việc lạm dụng công nghệ trẻ hóa là điều không cần thiết. Variety cho rằng, những bộ phim như "Iris" và "Titanic" như các ví dụ về giá trị mà những diễn viên khác nhau mang lại để nắm bắt được bản chất của hành trình xuyên thời gian của một nhân vật. Bằng cách sử dụng phương pháp này, ngành công nghiệp có thể đạt được độ chân thực và chiều sâu cao hơn trong việc khắc họa các nhân vật già đi. Trong điện ảnh, điều quan trọng là duy trì tính xác thực và tính toàn vẹn của cách kể chuyện. Việc sử dụng hiệu ứng trẻ hóa có thể là một công cụ có ích khi được sử dụng một cách thận trọng.