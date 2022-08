Công nghệ livestream 360 độ của TV360 giúp “Sống Gallery” đạt giải thưởng quốc tế danh giá

Ban giám khảo là các chuyên gia Maketing trên toàn thế giới đã đánh giá hiệu quả chiến dịch Maketing dựa trên các tiêu chí: chiến dịch đạt mục tiêu đề ra, tiếp cận và có ảnh hưởng tới lượng khách hàng lớn trên đa kênh truyền thông, có giá trị, ý nghĩa xã hội, nhân văn.

Stevie Awards là giải thưởng hàng đầu thế giới về kinh doanh triển khai từ năm 2002 để tôn vinh và ghi nhận những thành tựu và đóng góp tích cực của các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Stevie Awards đã nhanh chóng trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất trên thế giới.

Sống Gallery là show âm nhạc đầu tiên của Việt Nam kết hợp triển lãm cùng ứng dụng công nghệ livestream 360 độ trên ứng dụng TV360 do Viettel phát triển. Đây là hình thức livestream mà người xem không bị giới hạn bởi không gian, thoải mái phóng tầm nhìn chỉ với vài cú lướt chạm. Ứng dụng này đã mang tới trải nghiệm mới lạ, ấn tượng, thực tế và sinh động như một sự kiện được tổ chức offline. Chính vì thế, chương trình đã thu hút đến 3 triệu lượt xem trên TV360 đồng thời là lý do giúp Sống Gallery được vinh danh.

Trước khi đạt giải Bạc Stevie Awards 2022, Sống Gallery đã được BSI Awards (giải thưởng nhằm tôn vinh các thương hiệu đạt hiệu quả cao trong Social Media Maketing) vinh danh ở hạng mục Best use of Technology nhờ trải nghiệm công nghệ live 360 độ lần đầu tiên trên app OTT.

Mãn nhãn với công nghệ live360 chân thực, sắc nét của Sống Gallery

TV360 là ứng dụng giải trí đa nền tảng hàng đầu tại Việt Nam, được người dùng đánh giá cao và có những bước tiến thần tốc chỉ sau hơn 2 năm ra mắt với gần 6 triệu người dùng hàng tháng.

Với kho nội dung lớn bậc nhất tại Việt Nam, TV360 không chỉ cung cấp đa dạng các thể loại phim, video, kênh truyền hình mà nền tảng này còn chú trọng phát triển các chương trình thể thao độc quyền. Với tôn chỉ trải nghiệm khách hàng là cốt lõi, Viettel đã mang đến cho người dùng của mình những đặc quyền lớn. TV360 cung cấp hoàn toàn miễn phí data 4G/5G tốc độ cao cho người dùng, để họ có thể thoải mái thưởng thức những chương trình yêu thích mà không cần phụ thuộc vào Wifi cũng như có thể chủ động trong mọi không gian, thời gian. Với tinh thần cống hiến và không ngừng tốt hơn, TV360 được người dùng đón nhận và hưởng ứng mạnh mẽ. Điều đó khiến từ khóa "TV360" trở nên vô cùng phổ biến trên các kho ứng dụng cũng như các công cụ tìm kiếm.

TV360 là nền tảng thân thiện đối với người dùng Việt Nam vì dịch vụ OTT này được Viettel phát triển riêng cho thị trường nội địa. Cùng với hệ sinh thái nội dung trải rộng và liên tục được cập nhật, TV360 tự tin rằng dịch vụ của mình có thể đáp ứng nhu cầu của đa dạng các nhóm đối tượng, dù là cá nhân hay nhóm. Hiện nay, người dùng có thể trải nghiệm miễn phí các nội dung do TV360 cung cấp sẵn, hoặc có thể đăng ký các gói cước phù hợp chỉ từ 3.000 đồng./.