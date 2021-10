Công nghệ nông nghiệp Israel giúp nông dân Việt Nam và Đông Nam Á "đổi đời"

Có thể nói những thành tựu đổi mới về nông nghiệp của Israel ngày càng tiến sâu vào các cộng đồng nông dân ở Đông Nam Á, thông qua các chương trình nông nghiệp song phương. Israel đã mở rộng hợp tác với Thái Lan bằng việc đánh dấu khai trương cơ sở nhà kính thứ hai tại tỉnh Petchburi vào năm 2021. Trước đó là chuỗi hợp tác lắp đặt nhà kính đầu tiên vào năm 2018.

Dự án này được trang bị hệ thống tưới và phun nước của Israel được thiết kế để sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững, đồng thời có sự tham gia của các chuyên gia Israel, những người này đã giúp nông dân Thái Lan áp dụng công nghệ đỉnh cao trực tiếp vào lĩnh vực trồng trọt qua dự án nhà kính.

Trong một ví dụ khác về cam kết song phương, Việt Nam chuẩn bị ký Hiệp định Hợp tác Lao động với Israel trong thời gian sớm nhất. Theo thỏa thuận này, lao động Việt Nam sẽ được đưa sang Israel để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Những đổi mới về nông nghiệp của Israel ngày càng tiến sâu vào các cộng đồng nông dân ở Đông Nam Á thông qua các chương trình nông nghiệp song phương. Ảnh: @AFP.

Giống như Thái Lan, Việt Nam có các nhà kính do Israel hỗ trợ nằm ở phía Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, nơi nông dân đã trồng thành công một số loại cây trồng bằng kỹ thuật thủy canh mới, do chính các chuyên gia Israel hỗ trợ.

"Những gì Israel cung cấp thường là công nghệ, và công nghệ có thể là hệ thống tưới nhỏ giọt ... lọc tốt hơn, có thể là hệ thống mới để tạo thẩm thấu ngược, trong đó giúp sử dụng nước hiệu quả hơn, ít phụ thuộc vào năng lượng hơn", Đại sứ Israel tại Singapore Sagi Karni cho biết.

Theo Karni, Israel có khoảng 600 công ty nông nghiệp và công nghệ thực phẩm với khả năng có thể tinh chỉnh giải pháp nhanh chóng, cực kỳ linh động để phù hợp với điều kiện canh tác bên ngoài đất nước.

Tổ chức phi lợi nhuận Tony Blair Institute for Global Change đã lưu ý trong một báo cáo năm 2019 rằng, Israel đã cố gắng trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về quản lý nước và nông nghiệp, mặc dù thực tế là 2/3 diện tích đất của họ là đất bán khô cằn hoặc đất chất lượng kém.

Nhưng nhờ ứng dụng thành tựu công nghệ nông nghiệp, quốc gia này có thể sản xuất 300 tấn cà chua mỗi ha, cao hơn nhiều so với mức trung bình 50 tấn mỗi ha của thế giới. Quốc gia này cũng là nước đi đầu trong việc xử lý sau thu hoạch đối với cây trồng, chỉ ghi nhận 0,5% thất thoát ngũ cốc, so với 20% trên toàn cầu, Tổ chức phi lợi nhuận này cho biết thêm.

Khi Đông Nam Á phải vật lộn với các mối đe dọa về an ninh lương thực do biến đổi khí hậu và gián đoạn nguồn cung do đại dịch COVID-19, kinh nghiệm của Israel về nông nghiệp đã thu hút được sự chú ý của một số quốc gia trong khu vực đang tìm cách tăng cường hoạt động canh tác thúc đẩy nông nghiệp.

Bởi với hơn một trăm triệu ha đất nông nghiệp, nhiều trong số 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là những nhà sản xuất, cung cấp và xuất khẩu lớn các loại cây trồng và ngũ cốc, đặc biệt là gạo, theo Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á.

Nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á còn lưu ý rằng, lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm là một trong những lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất bởi sự bùng phát của COVID-19, với các biện pháp cần nên được đưa ra kịp thời để ngăn chặn tác động của đại dịch ảnh hưởng đến việc cung cấp sản phẩm cho thị trường và người tiêu dùng cả trong và ngoài khu vực.

Chi phí của việc áp dụng công nghệ là một vấn đề ở Đông Nam Á. Ảnh: @AFP.

Theo công ty nghiên cứu Oxford Economics, việc đảm bảo an ninh lương thực là chìa khóa quan trọng đối với khu vực ASEAN khi năm 2019, lĩnh vực nông sản thực phẩm đã đóng góp 717 tỷ USD cho các nền kinh tế Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam, tăng 30% so với năm 2015. Ngành này cũng đảm nhiệm 48% toàn bộ lực lượng lao động trên khắp các quốc gia, cung cấp 127 triệu việc làm.

James Lambert, Giám đốc tư vấn kinh tế khu vực châu Á của Oxford Economics cho biết: "Khi khu vực này có vẻ đang "đứng dậy" sau đại dịch, điều quan trọng là các nhà hoạch định chính sách phải cung cấp những điều kiện thuận lợi nhất để ngành nông sản thực phẩm có thể tái thiết thành công sau đại dịch".

Công nghệ nông nghiệp cũng là lĩnh vực trọng tâm của Quỹ Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Singapore-Israel, được thành lập để thúc đẩy sự hợp tác và có vốn tài trợ lên đến 1 triệu đô la cho các dự án như vậy. Vào tháng 12/2020, công ty công nghệ tưới tiêu vi mô của Israel, Rivulis thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để nhà đầu tư nhà nước Singapore Temasek mua lại khoảng 85% cổ phần trong đó.

Richard Klapholz, Giám đốc điều hành của Rivulis cho biết: "Cần phải có các công nghệ bền vững với môi trường, tiết kiệm nước, chẳng hạn như tưới vi mô để giải quyết toàn diện các thách thức về an ninh nước và lương thực toàn cầu, giúp nông dân tiếp cận các giải pháp hợp lý. Tuy nhiên, chi phí của việc áp dụng công nghệ là một vấn đề ở Đông Nam Á".

"Có một vấn đề là cố gắng tìm ra giải pháp hiệu quả về mặt kinh tế", Đại sứ Karni cho biết điều này cực kỳ quan trọng, vì có liên quan đến việc chuyển giao các phương pháp canh tác của Israel sang Đông Nam Á.

"Rõ ràng, một quốc gia có thể áp dụng công nghệ đắt tiền hơn, hoặc cũng có một số quốc gia có nền kinh tế không phù hợp với công nghệ đắt tiền, thế nên họ sẽ phải xem xét các công nghệ khác nhau hoặc các giải pháp khác nhau", Karni nói.

Ít nhất, những người chơi công nghệ nông nghiệp của Israel như Rivulis đang hy vọng cung cấp một sân chơi bình đẳng cho nông dân các nước, bằng cách đặt mục tiêu làm cho các giải pháp của họ tiết kiệm chi phí cho người sử dụng, như một phần trong sứ mệnh phát triển của công ty.

Bên cạnh đó, Netafim, một nhà cung cấp thiết bị tưới tiêu công nghệ khác đang tìm cách mở rộng thị phần của mình trong lĩnh vực nông nghiệp Đông Nam Á để sinh lợi. Công ty này đã phân phối thiết bị của mình cho Việt Nam, Philippines, Singapore, Malaysia và Indonesia.

Giám đốc điều hành Gabriel Miodownik của Netafim cho biết: "Chúng tôi cũng làm việc với nông dân, một số hợp tác xã lớn nhất định và các nhà đầu tư tư nhân trên khắp Campuchia, Philippines, Indonesia và Việt Nam để cung cấp cho họ các giải pháp hiện đại hóa trang trại, giúp cải thiện năng suất đồng thời giảm chi phí hoạt động".

Miodownik chobiết: "ASEAN là một trong những khu vực nông nghiệp có năng suất cao nhất trên toàn cầu, và việc triển khai các giải pháp công nghệ nông nghiệp như tưới nhỏ giọt đang thúc đẩy thị trường này phát triển nhanh chóng".