Công nghệ nông nghiệp Quốc gia này kiếm nhân tài theo cách đặc biệt

Mới đây, Cơ quan Ban điều hành trực thuộc Bộ Nhân lực của Chính phủ Singapore Workforce Singapore (WSG), Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) và Republic Polytechnic (RP) đã khởi động Chương trình Chuyển đổi Nghề nghiệp (CCP) cho Ngành Công nghệ nông nghiệp quốc gia này, đây là chương trình đầu tiên dành cho ngành này. Mang lại lợi ích cho 100 cá nhân đầu tiên tham gia chương trình trong vòng hai năm, Chính phủ Singapore hy vọngg sẽ thu hút và xây dựng hệ thống nhân tài địa phương để bổ sung cho Kế hoạch Singapore Xanh và mục tiêu "30 đến 30": nhằm xây dựng khả năng và tăng cường năng lực sản xuất để đáp ứng thêm 30% nhu cầu dinh dưỡng của đảo quốc này vào năm 2030.

Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của SINGAPORE được dự đoán sẽ tạo ra khoảng 4.700 việc làm vào năm 2030. Ảnh: @AFP.

Thực tế, lĩnh vực nông sản thực phẩm là một lĩnh vực mới thú vị ở Singapore. Khi Singapore nỗ lực hướng tới đạt được mục tiêu "30 đến 30", thì việc làm có giá trị cao hơn sẽ được tạo ra trong ngành nông nghiệp công nghệ cao trong dài hạn. Đến năm 2030, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 4.700 việc làm mới và các mô hình sản xuất, vận hành nông nghiệp cũng sẽ được thiết kế lại. Trong số này, khoảng 70% công việc dự kiến sẽ được lấp đầy bởi các công nhân lành nghề và Chuyên gia, Quản lý, Giám đốc điều hành và Kỹ thuật viên. Lực lượng lao động trong tương lai sẽ yêu cầu hiểu biết tốt về sản xuất thực phẩm đô thị và chuyên môn đa ngành trong khoa học, kỹ thuật và thông tin-truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Quản lý Nhân lực Singapore Tan See Leng cho biết, thậm chí nhiều người có thể tham gia nếu có nhu cầu, khi ông công bố kế hoạch chương trình này vào ngày 14/1/2022.Ông nói, điều đó là do sự gián đoạn liên quan đến đại dịch đối với chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, cho thấy sự cần thiết của Singapore phải tăng cường an ninh lương thực, bằng cách tăng cường năng lực sản xuất của địa phương và tạo ra "một ngành nông nghiệp công nghệ cao, năng suất cao và phải tiết kiệm tài nguyên hiệu quả".

Bộ trưởng Tan See Leng còn nói với các phóng viên hôm 14/1 rằng, mặc dù chương trình sẽ có lợi cho khoảng 100 người tham gia đầu tiên trong hai năm tới, nhưng sẽ có kế hoạch mở rộng chương trình này nếu có nhu cầu cao hơn.

Để xây dựng năng lực cho lực lượng lao động Công nghệ nông nghiệp trong tương lai, Ban điều hành trực thuộc Bộ Nhân lực của Chính phủ Singapore Workforce Singapore (WSG) đã kịp thời giới thiệu Chương trình Chuyển đổi Nghề nghiệp (CCP) cho Công nghệ nông nghiệp từ bây giờ để giúp người Singapore đảm bảo việc làm trong lĩnh vực tăng trưởng này, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Giám đốc điều hành cơ quan WSG khẳng định: "Chúng tôi rất vui được hợp tác với SFA và RP trong chương trình này để đảm bảo rằng lĩnh vực Công nghệ nông nghiệp được hỗ trợ bởi một lực lượng cốt cán mạnh mẽ là người Singapore", Tan Choon Shian, Giám đốc điều hành, WSG.

Do đó, để lấp đầy nhu cầu về khoảng cách kỹ năng, Chương trình Chuyển đổi Nghề nghiệp (CCP) mới cung cấp một con đường thay thế cho các công ty để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng, bằng cách đào tạo lại các cá nhân giữa sự nghiệp, những người có bộ kỹ năng có thể chuyển giao, với kiến thức và kỹ năng liên quan.

Có hai con đường vận hành cho chương trình này. Đầu tiên là người tham gia của chương trình sẽ trải qua sáu tháng đào tạo theo lớp cấu trúc về đào tạo tại chỗ và sẽ tham gia chương trình với tư cách là Chuyên gia công nghệ nông nghiệp, người có vai trò các công việc bao gồm quản lý trang trại / kỹ sư / nhà công nghệ, chuyên gia sản xuất, nhà khoa học cây trồng và nhà nông học. Mặt khác, các lớp người tham gia khác với tư cách Nhà điều hành công nghệ nông nghiệp sẽ trải qua ba tháng đào tạo, và sẽ bao gồm các vai trò công việc như giám sát, kỹ thuật viên trang trại và giám đốc điều hành hoạt động.

Cuộc cách mạng đổi mới trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp ở Singapore. Ảnh: @AFP.

Một số mô-đun vận hành chương trình mà các cá nhân sẽ trải qua bao gồm Nông nghiệp bền vững: Tiêu chuẩn xanh và sạch cho nông trại đô thị, nhà máy thực vật với ánh sáng nhân tạo và công nghệ canh tác thông minh, sẽ trang bị cho người tham gia kiến thức về thực hành canh tác sạch và bền vững, tích hợp công nghệ như Internet-of-Things để cho phép canh tác chính xác và thiết kế canh tác thẳng đứng trong nhà bằng công nghệ cao.

Với việc Singapore đang nỗ lực hướng tới mục tiêu '30 đến 30', đây là một chương trình kịp thời và là một chương trình sẽ được ngành nông nghiệp thực phẩm hoan nghênh, vì các trang trại công nghệ cao trong tương lai của Singapore sẽ yêu cầu lực lượng lao động có chuyên môn đa ngành trong khoa học, kỹ thuật, và thông tin-liên lạc.

Theo báo cáo của OpenGov Asia, công nghệ nông nghiệp đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong nông nghiệp trong thời gian COVID-19 lần này. Đây là một ngành đang phát triển sử dụng công nghệ hiện đại để tăng năng suất sản xuất, cải thiện chất lượng thực phẩm và thúc đẩy tính bền vững trong chuỗi giá trị nông sản thực phẩm.

Vào ngày 15/1/2022, có tới 15 công ty đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tuyển dụng theo chương trình đào tạo nhân lực CCP trong ngành công nghệ nông nghiệp.

Trang trại thẳng đứng Sustenir Agricultural đặt mục tiêu tuyển dụng tám người trong những năm tới thông qua chương trình CCP này. Giám đốc điều hành trang trại, ông Jack Moy cho biết: "CCP là mục tiêu rất quan trọng đối với chúng tôi khi chúng tôi đang tìm kiếm thêm nhân lực có kỹ năng lành nghề tự động hóa trong nông nghiệp và muốn cải thiện năng suất. Vì vậy, khi nói đến các vị trí chuyên gia kỹ thuật hoặc trưởng nhóm, chúng tôi đang xem xét chương trình CCP.