Công trường cải tạo sông Tô Lịch ngổn ngang như "bãi rác" giữa thành phố

Tình trạng thi công dang dở đã kéo dài hơn một năm, khiến khu vực này trở thành điểm nóng về vấn đề vệ sinh và an toàn giao thông. Ông Phạm Văn Đô, một người dân sống tại phố Quan Hoa, cho biết: "Tình trạng ngổn ngang, không có lan can diễn ra đã hơn 1 năm nay. Họ dỡ lan can để vận chuyển vật liệu, nhưng sau khi thi công xong cũng chưa hoàn thiện lại. Chúng tôi không biết đến bao giờ họ mới trả lại mặt bằng".