Vụ phụ huynh phản ánh con bị đau bụng, đi ngoài sau uống sữa bữa phụ: Đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu sữa

Công ty Cổ phần sữa Núi Tản Ba Vì đã cung cấp tủ lạnh đến từng trường, sản phẩm do công ty trực tiếp sản xuất và chở bằng xe lạnh chuyên dụng 2-4 độ C. Trong ảnh là tủ lạnh tại Trường Mầm non An Khánh B, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm