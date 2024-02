Công ty CP Giống gia súc - điểm sáng trong bức tranh sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao của Thủ đô

Tập trung đầu tư cho công tác ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi.

Công ty cổ phần Giống gia súc là doanh nghiệp thuộc thành phố Hà Nội với nhiệm vụ chăm sóc, nhân nuôi đàn gia súc giống gốc, hạt nhân và dịch vụ con giống, kỹ thuật chăn nuôi. Từ việc đánh giá cao vai trò của công tác ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, Công ty đã xác định, chất lượng con giống là thương hiệu, là điều kiện sống còn của Công ty.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và Sở NNPTNT Hà Nội, Đảng uỷ, Ban giám đốc đã có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao, tập trung đầu tư cho công tác ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi. Từ năm 2012-2022, Công ty chủ trì thực hiện nhiều đề tài, dự án cấp thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước và đã được đánh giá có tính khoa học cao, áp dụng vào thực tiễn sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao.



Hoạt động KHCN của Công ty là điểm sáng trong bức tranh sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao của Thủ đô và được nhiều tỉnh, thành trong cả nước đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Điểm sáng trong bức tranh sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao của Công ty là đã thực hiện thành công dự án: "Ứng dụng kết quả nghiên cứu lai tạo giống bò BBB trên nền bò thịt lai Sind thành đàn bò F1 hướng thịt thành phố Hà Nội".

Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án đã tạo ra trên 340.000 con bê F1 BBB; tăng năng suất đàn bò thịt lai tạo so với các giống lai trước đây từ 20% - 30%, nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho nông hộ. Giá trị sản phẩm do đàn bò F1 BBB làm ra ước đạt trên 13.600 tỷ đồng; Giá trị gia tăng so với giống bò thịt khác cùng thời điểm trên 3.000 tỷ đồng;

Dự án đã tạo ra trên 170.000 việc làm cho hộ dân, giúp họ tăng thêm thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/ 1 bê F1 BBB sau cai sữa (so với bê giống thịt khác cùng tháng tuổi), đưa chăn nuôi bò thịt thành 1 nghề - chăn nuôi mang tính sản xuất hàng hóa tại nông thôn và chia thành từng công đoạn mang tính chuyên canh cao như: chăn nuôi bò sinh sản để sản xuất bê F1 BBB giống, nuôi bò vỗ béo bê từ sau cai sữa đến giết mổ,...

Bên cạnh đó, hộ nông dân và lao động nông thôn được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt cao sản; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Với kết quả này, Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong cả nước lai tạo, phát triển thành công giống bò F1 BBB, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi, nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thịt bò trong nước đối với các sản phẩm nhập khẩu.

Công ty đã chủ trì thực hiện đề tài: Nghiên cứu sản xuất tinh bò Blanc – Bleu – Belge (BBB) thuần đông lạnh dạng cọng rạ và thử nghiệm phương pháp phân tách tinh phân giới. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đánh giá có tính ứng dụng cao vào thực tiễn sản xuất. Đề tài này tập trung nghiên cứu quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng bò BBB thuần để khai thác tinh đông lạnh dạng cọng rạ, phối tinh để tạo đàn bê lai F1BBB.

Hiện Công ty CP Gia súc Hà Nội đã làm chủ công nghệ hiện đại trong sản xuất tinh bò giống BBB. Ảnh: Thu Hằng

Tự tin làm chủ công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc lai tạo và sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao

Trong khuôn khổ đề tài "Quy trình sản xuất tinh bò BBB (Blanc – Bleu – Belge) thuần đông lạnh dạng cọng rạ" đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ cấp bằng giải pháp hữu ích tháng 7 năm 2023.

Việc nhập nội bò đực giống BBB thuần chủng và sản xuất tinh bò BBB cọng rạ thành công tại Công ty giúp cho công tác lai tạo giống bò BBB tiết kiệm được khoảng 70% chi phí so với trước đây phải sử dụng tinh bò BBB nhập khẩu với chất lượng liều tinh tương đương tinh nhập ngoại. Như vậy, có nghĩa là người chăn nuôi được sử dụng tinh bò BBB sản xuất trong nước chất lượng ngoại mà giá thành nội, chi phí lại chỉ bằng 30% chi phí nhập ngoại.

Hàng năm Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội cung ứng cho thị trường Hà Nội trên 100.000 liều tinh bò BBB để phục vụ lai tạo đàn bò thịt lai F1 BBB chất lượng cao. Từ thành tích đó, năm 2023 đề tài đã đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ I.

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao từ đề tài, dự án vào thực tiễn sản xuất đã mang lại nguồn thu lớn cho công ty, với kết quả này Công ty đã được thành phố Hà Nội công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ với 02 sản phẩm là bê, bò lai F1BBB và tinh bò BBB đông lạnh dạng cọng rạ.

Với mong muốn tăng nhanh đàn bò thịt có năng suất cao, chất lượng tốt, trong những năm qua, Công ty đã nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất phôi bò, công nghệ cấy truyền phôi bò. Thành công của công nghệ này cho phép lưu giữ, khai thác tối đa giá trị di truyền, gen quí của gia súc. Điều này, đã mở ra một hướng mới cho ngành chăn nuôi gia súc ở nước ta, đặc biệt là những giống bò quý hiếm.

Hiện tại công ty đã sản xuất ra đàn bê BBB thuần chủng tại Hà Nội, đây là nguồn gen quý để công ty chủ động chọn lọc, tạo ra được các giống bò thuần có năng suất, chất lượng cao mà không phải nhập khẩu nữa.

Với những giải pháp mang tính đột phá, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tự tin làm chủ công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc lai tạo và sản xuất giống vật nuôi chất lượng cao, trở thành nơi học tập, hợp tác, chuyển giao công nghệ về chăn nuôi gia súc, là địa chỉ tin cậy cung cấp con giống, tinh bò giống chất lượng cao cho thành phố Hà Nội cũng như một số tỉnh thành trên cả nước.