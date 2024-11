Công ty CP Sơn Thủy (Hòa Bình) bị xử phạt 320 triệu đồng

Ngày 1/11/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản số 4967/STNMT-BVMT báo cáo kết quả kiểm tra xác minh, làm rõ nội dung phản ánh nước thải của Nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Sơn Thủy.

Kết quả kiểm tra ghi nhận Công ty cổ phần Sơn Thủy có một số tồn tại như sau: Giấy phép xả nước thải của công ty đã hết hạn từ ngày 07/01/2024, tuy nhiên chưa có Giấy phép môi trường theo quy định. Chưa bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại. Không thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại theo quy định.

Nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Sơn Thủy bị UBND tỉnh Hòa Bình xử phạt hơn 300 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại buổi kiểm tra ngày 25/10/2024, đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình chủ trì đã ghi nhận Công ty đã bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời; đã thu gom chất thải nguy hại theo quy định; đã cung cấp kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2024.

Qua kết quả nêu trên, đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sơn Thủy về hành vi không có giấy phép môi trường được cấp lại theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4876/STNMT-TTr ngày 29/10/2024 về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Sơn Thủy; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2283/QĐ-XPHC ngày 31/10/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 320.000.000 đồng.

Trước đó vào khoảng 17h15 phút ngày 18/10/2024, PV Dân Việt trực tiếp ghi nhận tại hiện trường thì phát hiện Nhà máy chế biến gỗ của Công ty CP Sơn Thủy xả nước thải màu hồng nổi bọt trắng ra môi trường. Ảnh: Phạm Hoài.



Đối với kết quả phân tích mẫu nước do Đội Cảnh sát Điều tra về kinh tế, Ma túy – Công an thành phố Hòa Bình lấy mẫu ngày 21/10/2024. Sau khi có kết quả phân tích, Đội Cảnh sát Điều tra về kinh tế, Ma túy – Công an thành phố Hòa Bình sẽ tiếp tục tham mưu xử lý nếu kết quả phân tích vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đề nghị Công ty Cổ phần Sơn Thủy lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định trước ngày 15/11/2024. Duy trì vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, khí thải đảm bảo quy định, chỉ được phép xả nước thải, khí thải đạt tiêu chuẩn ra môi trường. Lắp đặt biển báo các điểm xả thải. Hệ thống thoát nước mưa cần tách riêng với hệ thống thoát nước thải.

Đảm bảo an toàn hóa chất, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình hoạt động của nhà máy. Làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và người dân kịp thời giải quyết các ý kiến phản ánh của người dân. Trong quá trình hoạt động, yêu cầu Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thu gom, phân loại và xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hòa Bình và xã Mông Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Mông Hóa. Kịp thời nắm bắt và xử lý các phản ánh của nhân dân về việc vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/10, Báo Dân Việt đã có bài "Hòa Bình: Nhà máy chế biến lâm sản xả thải ra môi trường, Phó Giám đốc nói "công nhân không để ý"?!"

Theo đó, người dân xóm Đồng Giang, xóm Ao Trạch (xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) phản ánh Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty CP Sơn Thủy xả thải ra môi trường.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường PV ghi nhận, nước thải màu hồng nổi bọt trắng được xả trực tiếp từ cống xả - nơi 2 bờ tường giáp nhau của Công ty CP Sơn Thủy và Công ty TNHH một thành viên Tiến Đạt TV. Sau đó, lượng nước màu hồng này chảy thẳng ra suối mà người dân xóm Đồng Giang sử dụng để canh tác.