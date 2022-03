Công ty Điện lực Đắk Nông: Đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế địa phương

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, PC Đắk Nông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.



Công ty đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như: Sản lượng điện thương phẩm 11 tháng năm 2021 của PC Đắk Nông đạt 102,04% so với kế hoạch, tăng 5,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, PC Đắk Nông đảm bảo cấp điện cho 100% huyện và thành phố, phường, thị trấn, tỉ lệ số hộ dân có điện đạt 99%, 724/724 thôn, buôn có điện chiếm tỉ lệ 100%.

PC Đắk Nông tăng cường công tác quản lý vận hành đảm bảo cung ứng điện phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: ĐLĐN

Để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, Công ty cung cấp 12 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng theo đúng quy định của ngành. 11 tháng đầu năm 2021, Công ty thực hiện 16.079 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 86,55% và thực hiện 15.484 yêu cầu tiếp nhận và giải quyết theo phương thức dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, đạt tỷ lệ 96,31%; chuyển đổi số được gần 172.000 hợp đồng mua bán điện, đạt 99,72% tổng số hợp đồng đang quản lý. Các dịch vụ điện được cung cấp trên môi trường mạng, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4.

Để nâng cao hiệu quả cung ứng điện đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng nguồn điện, PC Đắk Nông đã nỗ lực thực hiện thi công hoàn thành và quyết toán nhiều công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn; qua đó, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ công tác sản xuất, sinh hoạt và phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

ảnh 2: PC Đắk Nông thay bóng đèn, sửa điện cho người dân vùng sâu vùng xa trong dịp Tháng tri ân khách hàng. ĐLĐN

Nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng sử dụng điện, PC Đắk Nông không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Công ty thực hiện cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến, áp dụng số hóa trong công tác phục vụ, đơn giản hóa các hồ sơ thủ tục, đẩy mạnh công khai, minh bạch các dịch vụ của ngành điện đến với khách hàng tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận dịch vụ điện theo phương châm: "Dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát".

Bên cạnh việc thực hiện đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện và các hoạt động sản xuất, Công ty tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, nhất là các hoạt động chung tay, chia sẻ cùng chính quyền địa phương trong việc phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19.

Ngoài việc nỗ lực trong tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. PC Đắk Nông còn tạo nhiều điểm nhấn ấn tượng hướng đến sự hài lòng của khách hàng thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tri ân khách hàng trong tháng 12 hàng năm.

Năm vừa qua, PC Đắk Nông triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong "Tháng Tri ân khách hàng", cụ thể như: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; vệ sinh trạm biến áp (TBA) cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19; hỗ trợ, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền khách hàng về an toàn điện trong sinh hoạt và sản xuất; hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, các trường học tổ chức dạy học trực tiếp trở lại sau dịch, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; tặng thẻ bảo hiểm an toàn điện cho khách hàng...đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.