PC Đắk Nông: Tăng cường phòng cháy, chữa cháy, vận hành lưới điện an toàn

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong đơn vị, PC Đắk Nông đã thực hiện rất nhiều giải pháp như: Kiện toàn Ban chỉ huy PCCC&CNCH, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ huy PCCC&CNCH. Chỉ đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện, trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ để không bị động. Niêm yết công khai các nội quy, quy định về PCCC để cán bộ, nhân viên tuân thủ chấp hành; thành lập các Đội PCCC cơ sở sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống khi có cháy nổ xảy ra tại đơn vị theo phương châm "4 tại chỗ", góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất của đơn vị.

PC Đắk Nông tăng cường kiểm tra hệ thống điện

Công ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra. các Đội PCCC cơ sở không chỉ được bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng cứu hộ cứu nạn theo chương trình chung, chuyên ngành của ngành mà còn được phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tham gia những đợt tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, thao tác sử dụng trang thiết bị, phương tiện PCCC.

Để chủ động hơn trong công tác phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng, PC Đắk Nông yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể khách hàng, đặc biệt là các hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất phải thực hiện đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ do sử dụng điện. Đồng thời, PC Đắk Nông cũng đã bổ sung các nội dung cam kết đảm bảo an toàn điện, an toàn phòng chống cháy, nổ do sử dụng điện vào hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.

Ông Lê Huy Thiệp - Phó giám đốc Kỹ thuật PC Đắk Nông cho biết: "Đối với các giải pháp về kỹ thuật, PC Đắk Nông đề nghị các đơn vị kiểm tra dây thông tin, đèn chiếu sáng dân lập, dây điện câu lại sau điện kế… tại các khu vực đông dân cư trong các ngõ hẻm nhằm phát hiện các điểm mất an toàn, mỹ quan, không đảm bảo thông thủy cho xe chữa cháy hoạt động. Đồng thời phối hợp chính quyền địa phương tổ chức xử lý kịp thời đối với các điểm vi phạm về hành lang lưới điện và vi phạm an toàn điện".

PC Đắk Nông tham gia diễn tập tình huống giả định chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hàng năm, PC Đắk Nông chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống cháy nổ, an toàn về điện, hành lang lưới điện cao áp. Riêng, đối với khách hàng, PC Đắk Nông thường xuyên phát tờ rơi, thông báo trên Đài Truyền thanh huyện về công tác an toàn phòng chống cháy nổ; phối hợp với địa phương kiểm tra an toàn điện, phòng chống cháy nổ các khu vực đông dân cư, khu vực chợ, đường dây sau điện kế, hành lang lưới điện theo định kỳ. Ngoài ra, PC Đắk Nông tổ chức huấn luyện các phương án phòng cháy chữa cháy hằng năm.

Song song đó, PC Đắk Nông yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, Cảnh sát PCCC&CHCN, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị huyện, thành phố và Ban tự quản các khu vực dân cư, đơn vị chủ quản để tăng cường công tác tổ chức kiểm tra an toàn sử dụng điện tại các cơ sở sản xuất, chợ, cây xăng, hộ ngăn phòng cho thuê (nhà trọ)… đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện không an toàn, có nguy cơ cháy nổ.

Việc chỉ đạo các đơn vị thường xuyên duy trì công tác kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy để khắc phục kịp thời những thiếu sót có thể gây cháy, nổ cũng đã được Công ty triển khai có hiệu quả. Qua kiểm tra thực tế tại các Điện lực, các trạm 110kV thì từ đầu năm 2021 đến nay lưới điện Công ty quản lý không có vụ cháy nổ nào.

Với tinh thần trách nhiệm cao và chủ động triển khai nhiều giải pháp, PC ĐắkNông phấn đấu thực hiện tốt công tác PCCC – CNCH, vận hành lưới điện an toàn, cung ứng điện liên tục đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh cho khách hàng trên địa bàn tỉnh.