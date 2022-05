Công ty Điện lực Đắk Nông: Quan tâm các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương

Mới đây, Công ty Điện lực Đắk Nông đã hỗ trợ xây nhà cho 7 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 350 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Đắk Nông.



Ngoài việc hỗ trợ xây dựng nhà ở, Công ty Điện lực Đắk Nông còn giúp các hộ dân lắp đặt hệ thống điện trong nhà và tặng thêm các gia đình 5 triệu đồng để mua các thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ sinh hoạt như: Tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện, quạt điện...

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo.

Với niềm vui, phấn khởi, ông Nguyễn Văn Sỹ (thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành, huyện Krông Nô) chia sẻ: "Gia đình ít đất canh tác, cuộc sống rất nhiều khó khăn. Cả gia đình sống trong căn nhà tạm bợ, không có điều kiện để sửa chữa. Nay được Công ty Điện lực Đắk Nông hỗ trợ tiền để xây căn nhà mới kiên cố, đây là mơ ước lớn của gia đình. Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ lắp đặt điện chiếu sáng và tặng nhiều vật dụng sinh hoạt có giá trị như tủ lạnh, quạt điện. Gia đình gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm hỗ trợ của ngành Điện rất nhiều".

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Nông, cho biết: Trong quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh việc đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn, Công ty Điện lực Đắk Nông luôn xác định công tác an sinh xã hội là trách nhiệm của ngành đối với cộng đồng. Nhiều năm qua, công ty đã tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các chương trình, các quỹ do địa phương vận động. Thông qua hoạt động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, công ty muốn thể hiện sự quan tâm sâu sắc cũng như tình cảm của cán bộ, công nhân viên ngành điện đối với cộng đồng. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa khác để tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

PC Đắk Nông tặng nhà tình nghĩa và đồ dùng sinh hoạt cho các hộ nghèo.

Nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện ổn định phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, công ty đã tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, giai đoạn 2016-2021, Công ty Điện lực Đăk Nông đã tham gia ủng hộ các đợt từ thiện - xã hội do địa phương phát động, với số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà tình nghĩa cho 21 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền là 1,51 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, hàng loạt chương trình khác hướng về cộng đồng cũng được Công ty Điện lực Đắk Nông triển khai như: Hỗ trợ sửa chữa, chỉnh trang hệ thống điện, thay dây sau công tơ, thay đèn chiếu sáng; hỗ trợ kinh phí sửa chữa các thiết bị điện đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình có công với cách mạng; tặng và thay thế bóng đèn cho các trường tiểu học và THCS; cải tạo, sửa chữa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường thuộc khu vực vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa; tặng thẻ bảo hiểm an toàn điện đối với khách hàng là hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn.

Cùng với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng cung ứng điện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công ty Điện lực Đắk Nông đã có nhiều việc làm thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội của địa phương.