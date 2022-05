Theo Công ty Điện lực Đắk Nông, theo quy luật, vào mùa nắng nóng hóa đơn tiền điện của nhiều khách hàng thường tăng cao so với các mùa khác trong năm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do khách hàng sử dụng các thiết bị điện, nhất là các thiết bị làm mát có công suất lớn như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… với thời gian nhiều hơn so với những mùa còn lại của năm. Mặt khác do nhiệt độ tăng cao, cùng với thói quen của người dân khi vận hành các thiết bị điện không được kiểm tra vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ, dây dẫn điện bị hở rò rỉ điện; điều hòa, tủ lạnh hết gas v.v...làm cho điện năng tiêu thụ nhiều hơn so với bình thường.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc chủ động tuyên truyền khách hàng tránh tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng, PC Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên các phương tiện truyền thông. Theo đó Công ty và các đơn vị trực thuộc đã tuyên truyền phát thanh trên loa truyền thanh tại các xã, thị trấn; hướng dẫn trực tiếp đến khách hàng sử dụng điện và các hình thức tuyên truyền khác.

Công nhân PC Đắk Nông hướng dẫn khách hàng một số biện pháp tiết kiệm điện năng mùa nắng nóng.

Cụ thể, Công ty hướng dẫn khách hàng không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (bếp điện, máy giặt, bình nóng lạnh…) trong giờ cao điểm; không cho đồ ăn nóng vào tủ lạnh; không đun nước bằng ấm điện quá lâu; tắt hoặc rút hẳn dây cắm đối với các thiết bị điện khi không sử dụng… và nhiều thông tin sử dụng điện an toàn khác.

Bên cạnh đó, PC Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát kỹ lưỡng sản lượng điện tiêu thụ trong tháng của khách hàng. Với những hộ có chỉ số công tơ tăng, giảm đột biến phải tiến hành kiểm tra cụ thể và thông báo ngay với khách hàng nắm được ngay về sản lượng điện mà khách hàng đã sử dụng.

Công nhân PC Đắk Nông kiểm tra chỉ số công tơ điện của khách hàng.

Để đảm bảo tính minh bạch và trung thực khi giải quyết các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện, Công ty gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện đến khách hàng qua Email/Zalo/Ứng dụng CSKH để khách hàng xem được sản lượng điện tiêu thụ. Đồng thời hướng dẫn khách hàng cài đặt Ứng dụng chăm sóc khách hàng miễn phí trên điện thoại thông minh kết nối internet để theo dõi, tra cứu các dịch vụ điện như: Theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, công suất sử dụng, thanh toán tiền điện, dịch vụ cấp điện, tra cứu hóa đơn tiền điện v.v... để tiện cho việc điều chỉnh chế độ, thời gian sử dụng điện hợp lý.

Nếu có kiến nghị, thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao, các Điện lực trực thuộc bố trí CBCNV đến tận nơi kiểm tra hoạt động, chỉ số công tơ, tiếp xúc, dây dẫn vào nhà xem có hiện tượng bất thường không để khắc phục và giải thích thỏa đáng cho khách hàng.

Cùng với việc hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, công ty còn phối hợp với các ngân hàng/tổ chức trung gian triển khai nhiều phần mềm như: Thu tiền điện online, thu hộ tiền điện… tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán tiền điện thuận lợi qua nhiều hình thức, nhiều kênh và ở bất cứ nơi đâu.

Với những hướng dẫn cụ thể và cung cấp các dịch vụ tiện ích, PC Đắk Nông mong muốn khách hàng nâng cao ý thức và thực hành tiết kiệm điện để hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao mùa nắng nóng.