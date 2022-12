Công ty Điện lực Đắk Nông: Triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng năm 2022

PC Đắk Nông thực hiện các hoạt động tri ân khách hàng với nhiều nội dung thiết thực thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tạo sự gắn kết, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.



Theo đó, Công ty tập trung các hoạt động Tháng tri ân khách hàng năm 2022 gồm: Nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra bảo dưỡng lưới điện, xử lý nhanh nếu có sự cố lưới điện; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, ứng xử của cán bộ công nhân viên trong giao tiếp với khách hàng.

PC Đắk Nông nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng

Triển khai chương trình hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt, miễn phí lắp đặt sau công tơ, vệ sinh trạm biến áp (TBA) cho khách hàng doanh nghiệp, kiểm tra hệ thống điện đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả.

Tổ chức tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn có lịch sử thanh toán tiền điện và phối hợp tốt trong mua bán điện. Đồng thời phối hợp với các ngân hàng và các tổ chức trung gian để cùng triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi và các hình thức tặng thưởng khách hàng lần đầu thanh toán trực tuyến.

Thực hiện chương trình "Thẻ bảo hiểm an toàn điện" cho 116 khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện; tăng cường hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho khách hàng đang sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Công nhân thực hiện vệ sinh hotline TBA chuyên dùng của khách hàng nhân dịp tháng tri ân khách hàng năm 2022

Với chương trình "Cùng em đến trường", Công ty thực hiện kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng công trình điện, tặng đèn, quạt điện; đồng thời trao quỹ khuyến học cho học sinh Trường Tiểu học & THCS Phan Đình Giót, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia nghĩa.

Để gửi lời tri ân sâu sắc đến khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngành điện, Công ty gửi tin nhắn cảm ơn đến khách hàng qua chương trình chăm sóc khách hàng, App, Zalo, Email hoặc SMS; Công ty cũng gửi tin nhắn chúc mừng khách hàng có sinh nhật trong tháng 12/2022.

Cùng với đó, PC Đắk Nông tuyên truyền và vận động con em CBCNV tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện trên mạng xã hội Facebook. Với đối tượng này, các thông điệp tuyên truyền tiết kiệm điện dễ được chia sẻ và lan tỏa hơn; từ đó góp phần xây dựng nhận thức và thói quen về tiết kiệm năng lượng.

CBCNV PC Đắk Nông tham gia hiến máu nhân đạo "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ VIII năm 2022

Bên cạnh những hoạt động tri ân về dịch vụ khách hàng như trên, PC Đắk Nông còn phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong cùng thời gian này như: Triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ các hộ nghèo, các gia đình chính sách; sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, Trung tâm bảo trợ trẻ em...

Triển khai chương trình "Thắp sáng đường quê", Công ty thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình điện phục vụ an sinh xã hội đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo theo chương trình "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ VIII năm 2022.

Thực hiện chương trình tri ân khách hàng năm 2022, PC Đắk Nông tiếp tục mong muốn lắng nghe chia sẻ của khách hàng về công tác cung cấp điện trên địa bàn tỉnh. Công ty sẽ cố gắng không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ, củng cố lưới điện ngày càng tốt hơn nữa để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy, đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.