Công ty Điện lực Gia Lai: Đa dạng hình thức tuyên truyền tiết kiệm điện

Tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang trở nên gay gắt. Điều này đồng nghĩa với việc mực nước các hồ thủy điện xuống thấp, bên cạnh đó, các hồ thủy điện phải xả nước chống hạn cho bà con nông dân cứu mùa màng. Vì vậy tình hình nguồn cung điện trong thời gian tới sẽ hết sức căng thẳng và nguy cơ thiếu điện cục bộ là rất khó tránh.

PC Gia Lai tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng

Nhận thức rõ vấn đề này, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) luôn xác định công tác tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Ngay từ đầu năm, PC Gia Lai đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện, từng bước biến chủ trương sử dụng điện tiết kiệm thành ý thức của người dân. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội, các già làng, trưởng bản duy trì cuộc vận động thực hành sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả trong mỗi gia đình, cụm dân cư và các doanh nghiệp.



Tuyên truyền đến từng đối tượng cụ thể

Từ những định hướng trên, Công ty Điện lực Gia Lai đã cụ thể hóa việc tuyên truyền tiết kiệm điện bằng những hành động cụ thể. Có thể kể ra một số hình thức tuyên truyền tiết kiệm đã được PC Gia Lai kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục thực hiện trong những năm qua như: Hưởng ứng "Tuần lễ tiết kiệm điện" và sự kiện "Giờ trái đất"; phối hợp với UBMT Tổ quốc thành phố Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai và UBMT Tổ quốc 23 phường, xã phổ biến rộng rãi chương trình "Gia đình tiết kiệm điện". Đồng thời phát động cuộc thi vẽ tranh, ảnh tuyên truyền tiết kiệm điện cho con CBCNV trong đơn vị…

Điện lực Mang Yang tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền sử dụng điện an toàn – tiết kiệm tại làng Kon Cha Rã (xã Hà Ra, huyện Mang Yang)

Đoàn thanh niên Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đó là thực hiện chương trình "Đoàn thanh niên với tuyến đường tiết kiệm điện". Theo đó Đoàn thanh niên Công ty đã xuống trực tiếp hàng chục xã để sửa chữa điện trong nhà kết hợp với tư vấn sử dụng và bán bóng đèn tiết kiệm điện, tuyên truyền tiết kiệm điện vào các ngày Thứ bảy, Chủ nhật. Bên cạnh đó là chương trình Đoàn thanh niên "Đồng hành với khách hàng mùa nắng nóng".

Cùng với Đoàn thanh niên, Công đoàn Công ty cũng có phong trào "Công nhân ngành điện đồng hành với tiết kiệm điện" do Giám đốc và Công đoàn Công ty phát động trong toàn thể CBCNV Công ty.

Với đặc thù của Gia Lai là tỉnh có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm hơn 46%, nhận thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm còn rất nhiều hạn chế. Để từng bước giúp người dân tộc thiểu số hiểu và làm theo tiết kiệm điện, PC Gia Lai đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp tuyên truyền như: Phối hợp với thôn, làng lồng ghép tuyên truyền tiết điện vào các cuộc họp, các buổi sinh hoạt cộng đồng; Chương trình ngày thứ bảy sửa chữa điện miễn phí kết hợp tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hay Chương trình thôn trưởng, già làng tuyên truyền tiết kiệm điện giỏi……

Tiếp tục phát huy những cách làm có hiệu quả

Ông Nguyễn Tất Hoàn, Phó Giám đốc Điện lực Mang Yang cho biết: "Hiện nay 100% thôn, làng vùng sâu trên địa bàn đơn vị quản lý vận hành đều đã có điện lưới. Tuy nhiên, do trình độ dân trí của người dân chưa cao nên việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Điện lực Mang Yang đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Từ đó góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của đời sống nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các làng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn có trình độ dân trí thấp".

Nhân viên PC Gia Lai trực tiếp đến nhà máy để tuyên truyền, tư vấn doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Để tìm hiểu ý thức sử dụng điện tiết kiệm của bà con, chúng tôi tìm đến làng Plei Bông (xã Ayun, huyện Mang Yang). Cảm nhận thay đổi trước mắt chúng tôi là nhà nhà, người người đều có ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng điện đúng mục đích và hết sức tiết kiệm góp phần làm phát triển đời sống kinh tế - xã hội của bà con nhân dân.

Nhà nào cũng đều đã sử dụng bóng đèn Led thay cho bóng đèn sợi đốt, đường dây từ công tơ đi vào nhà đều được chỉnh trang gọn gàng, đảm bảo mỹ quan, các vị trí có tiếp xúc với cây xanh hoặc cấu kiện kim loại đều được bọc lót chắc chắn đảm bảo cách điện tốt.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đam – Trưởng thôn làng Plei Bông: "Giờ người dân mình biết như thế nào sử dụng điện an toàn, tiết kiệm rồi, không như trước đây điện để sáng cả ngày từ trong nhà đến các chòi trên nương, có người dân còn kéo điện thắp sáng cho người đã chết ngoài mộ…. Để người dân hiểu biết và sử dụng điện tiết kiệm, trong các buổi họp dân, cán bộ điện lực thường xuyên đến làng để trao đổi, tuyên truyền về việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Là trưởng thôn trong làng, tôi đã phổ biến lại các nội dung được hướng dẫn đến từng hộ dân để đồng bào sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Vào ban đêm tôi thường xuyên đi hướng dẫn cho bà con cách sử dụng điện tiết kiệm, tắt các thiết bị không có nhu cầu sử dụng, hướng dẫn người dân cách sử dụng máy quạt, nấu cơm, bóng đèn, tivi, tủ lạnh…. để cho hiệu quả và tối ưu nhất".

Với đặc thù tỉnh có 46% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, PC Gia Lai rất chú trọng tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến đồng bào dân tộc thiểu số

Chúng tôi lại đến làng Đê Btức (xã Đắk Jơ Ta, huyện Mang Yang). Anh Nông Văn Đạo cho chúng tôi biết: " Những ngày đầu, thấy mấy cô chú Điện lực đến vận động gia đình tôi sử dụng điện tiết kiệm, tôi cứ thắc mắc mãi tôi dùng điện thì trả tiền, cán bộ Điện lực thu nhiều tiền sao lại bảo người dân chúng tôi phải tiết kiệm. Sau khi được các cô chú thợ điện giải thích tôi mới hiểu được, thì ra hiện cả nước đang thiếu hụt một lượng điện rất lớn, nhất là vào các tháng mùa khô, nếu tất cả mọi người không sử dụng điện tiết kiệm thì không có điện để sử dụng. Điều quan trọng hơn với mọi gia đình là khi sử dụng điện tiết kiệm, sẽ tiết kiệm được số tiền lớn cho gia đình. Như gia đình tôi, từ khi làm theo hướng dẫn của cán bộ điện lực, đã tiết kiệm được vài chục chữ điện so với tháng 5 vừa rồi".

Nhân viên PC Gia Lai đến từng nhà người dân là đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền

Rời huyện Mang Yang, chúng tôi đến huyện biên giới Đức Cơ. Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Liễu – Phó Giám đốc Điện lực Đức Cơ chia sẻ: "Là huyện biên giới thời tiết nóng nắng, nhu cầu sử dụng điện của người dân rất cao. Do đó, Điện lực Đức Cơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện theo phương châm "Tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền của chính mình". Đồng thời, Điện lực đã phối hợp với Đội Công trình Giao thông & Dịch vụ đô thị huyện Đức Cơ triển khai tiết giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng công cộng và các công trình quảng cáo, biển hiệu ngoài trời trong thời gian cao điểm buổi tối. Thường xuyên kiểm tra và cài đặt lại thời gian tác động của các rơ le tủ điện chiếu sáng, ký cam kết tiết giảm 10% lượng điện năng sử dụng thực tế so với mức sử dụng cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Truyền thông huyện tổ chức 02 lần tuyên truyền tiết kiệm điện trên đài phát thanh huyện. Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện triển khai giám sát các hoạt động trong thời gian sẽ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Các tờ rơi tuyên truyền được in đẹp, nhiều hình ảnh trực quan nên người dân dễ dàng nắm bắt và làm theo hướng dẫn

Anh Rơ Chăm Thi, thôn trưởng làng Sơn (xã Ia Nam, huyện Đức Cơ) chia sẻ: "Lúc mới có điện thắp sáng, bà con trong làng vui mừng lắm, điện để thắp sáng, bơm nước cả ngày nên tiền điện hàng tháng rất nhiều, có gia đình không có tiền để trả cho điện lực. Cán bộ điện lực Đức Cơ đã nhiệt tình xuống từng gia đình hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm bà con mình thấy được lợi ích nên làm theo. Giờ trong làng từ trẻ con đến người lớn đã biết cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm".

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức tuyên truyền, sát thực tế, phù hợp với mọi tầng lớp chắc chắn sẽ tạo hiệu quả cao trong công tác dùng điện an toàn và tiết kiệm. Không dừng lại ở những con số tiết kiệm bao nhiêu kWh điện mà quan trọng hơn là sẽ đưa việc "Tiết kiệm điện thành thói quen" trong mỗi người dân.