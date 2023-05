PC Gia Lai: Tăng cường tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả mùa khô và năm 2023

Điện lực Chư Sê hướng dẫn bà con tiểu thương chợ Chư Sê sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tình trạng nắng nóng, hạn hán do hiện tượng El Nino đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước của nhiều hồ thủy điện thấp hơn mực nước tối thiểu của Quy trình vận hành liên hồ chứa. Nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa cạn sẽ diễn ra nghiêm trọng. Bên cạnh đó nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng từ các tháng 5, 6, 7 năm 2023.

Tại Điện lực Chư Sê, để thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của EVN, EVNCPC, GLPC, Điện lực Chư Sê đã thành lập Tổ chỉ đạo điều hành tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện. Tiến hành giao nhiệm vụ, quán triệt đến các bộ phận và toàn thể CBCNV trong đơn vị triển khai ngay các giải pháp để tiết kiệm điện, giảm nguy cơ thiếu nguồn. Đồng thời, Điện lực Chư Sê đã phân công Đội QLVH ĐZ&TBA tăng cường kiểm tra lưới điện, xử lý khiếm khuyết bất thường, đảm bảo vận hành trên các xuất tuyến có nguồn phát điện mặt trời, thủy điện để huy động tối đa công suất nguồn.

Nhân viên PC Gia Lai gặp gỡ, tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả mùa nắng nóng

Tại Điện lực Ia Grai, huyện Ia Grai là một huyện miền núi thuộc khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai với 12km đường biên giới tiếp giáp với huyện Đun Mia và huyện O Za Dao, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Dân số toàn huyện ước đến cuối năm 2022 hơn 109.282 người, trong đó người dân tộc thiểu số là 51.216 người, chiếm tỷ lệ 46,86%. Toàn huyện có 2.389 hộ nghèo, hộ nghèo người dân tộc thiểu số là 1.896 hộ, chiếm 79,36% tổng số hộ nghèo. Đời sống của người dân sống tại các vùng biên giới huyện Ia Grai còn nhiều khó khăn.

Để tăng hiệu quả tuyên truyền, Điện lực Ia Grai đã triển khai tuyên truyền về tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các nền tảng Zalo, Facebook để thông tin có thể đến trực tiếp tới khách hàng. Bên cạnh đó, Điện lực thực hiện phát tờ rơi đến tận nhà người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt nâng cao ý thức trong việc sử dụng thiết bị điện an toàn và tiết kiệm tại gia đình các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là thực hiện kiểm tra hệ thống đo đếm khách hàng có sản lượng lớn, tính từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 607 lượt; đồng thời tăng cường kiểm soát khách hàng có sản lượng điện bất thường trước khi phát hành hóa đơn tiền điện. Ngoài ra, Điện lực còn truyên truyền khách hàng hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm; gửi thông báo và hướng dẫn khách hàng có đường dây sau công tơ mất an toàn, nhằm hạn chế chạm chập, rò điện dẫn đến tiền điện tăng cao…

Bên cạnh đó, PC Gia Lai còn chú trọng tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Anh Trần Văn Phương, một khách hàng sử dụng điện tại làng Nú 2, xã Ia Chía, huyện Ia Grai chia sẻ: "Trong tháng 5, tôi thấy hóa đơn tiền điện nhà mình tăng cao so với tháng trước nên đã kiến nghị lên Điện lực kiểm tra lại, vì gia đình tôi vẫn dùng bao nhiêu thiết bị đó mà tiền điện tăng cao. Điện lực đã cử nhân viên đến nhà để kiểm tra, phát hiện đường dây điện sau công tơ trong nhà tôi bị chạm chập dẫn đến tiền điện tăng cao trong tháng. Các anh Điện lực còn giải thích và cho tôi xem biểu đồ điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình, vì là tháng nắng nóng nên số điện dùng hàng ngày của tháng 5 vẫn cao hơn so với tháng trước đó. Các anh đã hỗ trợ xử lý chạm chập và hướng dẫn gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hơn, giúp tôi cài App CSKH của ngành điện để xem được điện tiêu thụ hàng ngày. Tôi cảm ơn các anh Điện lực rất nhiều".

Song song đó, PC Gia Lai chỉ đạo các Điện lực trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến khách hàng tình hình khó khăn trong cung ứng điện mùa khô và năm 2023 để khách hàng, người dân chia sẻ, thực hành sử dụng điện tiết kiệm. Cụ thể, đối với khách hàng lớn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, Công ty Công trình đô thị, Điện lực trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn chi tiết việc sử dụng điện đúng biểu đồ phụ tải đã đăng ký; hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm; trong quá trình lắp đặt thiết bị trong dây chuyền sản xuất thì đề nghị các doanh nghiệp đầu tư các thiết bị có tiết kiệm điện năng, thay thế các thiết bị công nghệ lạc hậu tốn nhiều điện năng; chú trọng đầu tư phát triển mạnh hệ thống để sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, cắt giảm từ 5-10-50% công suất tiêu thụ ứng với từng khách hàng cụ thể...

PC Gia Lai cử cán bộ trực tiếp làm việc với khách hàng về tăng cường tiết điện

Đối với khách hàng sử điện để sinh hoạt thì tuyên truyền khách hàng giảm nhu cầu tiêu thụ, không sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn; thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn tiết kiệm điện và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm điện; tắt tất cả các thiết bị điện khi không được sử dụng đến; sử dụng laptop thay cho máy tính để bàn; vệ sinh thiết bị dùng lâu ngày; sử dụng máy lạnh đúng cách, như để nhiệt độ máy lạnh từ 26 độ C trở lên và sử dụng cùng với quạt để làm mát không khí trong phòng; cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C); hạn chế sử dụng nhiều máy lạnh cùng một lúc trong nhà; điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp; tích cực sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để giảm tiền điện ở các bậc giá cao; tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên...

Bên cạnh đó, PC Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng sử dụng tiết kiệm điện qua phương tiện thông tin đại chúng như trang web ngành điện, trình chiếu trên tivi tại Phòng giao tiếp khách hàng của đơn vị, mạng xã hội facebook, Zalo...

Các trường học, trạm y tế cũng được PC Gia Lai chú trọng tuyên truyền tiết kiệm điện trong các tháng mùa nắng nóng và năm 2023

Ông Lê Văn Phước, chủ khách sạn Century, thị trấn Chư Sê cho biết: "Trước đây, tiền điện hàng tháng của doanh nghiệp chúng tôi thường rất cao, vì chúng tôi không giám sát mà để cho khách đến lưu trú sử dụng các thiết bị điện theo ý muốn nên đôi khi khách hàng sử dụng điện khá lãng phí, như thường xuyên để nhiệt độ điều hòa quá thấp, chỉ từ 20-22oC, bình nước nóng bật 24/24h, khi đi ra khỏi phòng không tắt các thiết bị dùng điện… Từ khi được nhân viên Điện lực lực Chư Sê đến tận nơi hướng dẫn cách dùng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, chúng tôi đã đưa các nội dung đó vào nội quy của khách sạn, đồng thời thường xuyên nhắc nhở, giám sát khách hàng sử dụng điện tiết kiệm. Qua đó, tiền điện hàng tháng của doanh nghiệp chúng tôi đã giảm nhiều so với trước đây".

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán có thể kéo dài dẫn đến nguy cơ thiếu điện cung ứng trong năm 2023. Vì vậy, ngoài các giải pháp và nỗ lực hết sức của ngành Điện để cung cấp điện cho sự phát triển của kinh tế- xã hội và nhu cầu của nhân dân, rất cần có sự hợp tác từ chính quyền địa phương. Đó là trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện và kiểm tra giám sát chương trình điều chỉnh phụ tải điện do các cấp ban hành, cùng với đó là nâng cao ý thức của người dân để cùng chia sẻ khó khăn, giảm nhu cầu tiêu thụ, thực hành tiết kiện điện mọi lúc mọi nơi.